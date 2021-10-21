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21.10.2021  21:34   Евгений Клочко

В Харькове у отеля "Дружба" зарыбыли мальком карпа водоем (видео)

Руководитель города Игорь Терехов сегодня, 21 октября, посетил территорию возле карьера-водоема «Дружба» на проспекте Гагарина, которую продолжают благоустраивать.

В карьер Дружба запустили мальков карпа
 
Летом нынешнего года Игорь Терехов встречался с местными жителями, которые попросили привести эту зону отдыха в порядок. Тогда Терехов отметил, что это хорошая экологическая инициатива, которая вписывается в идею проекта «Зеленый каркас».
 
В ходе сегодняшнего визита Игорь Терехов сообщил, что по просьбам жителей на берегу водоема установили тренажеры, скамейки. Также разработан проект по освещению, а в следующем году на территории зоны отдыха обустроят дорожки и построят лестницу, если это будет нужно, высадят деревья.
 
В карьер Дружба запустили мальков карпа
 
Кроме того, сегодня в водоем выпустили мальков карпа для восстановления экосистемы.
 
«Есть ребята, которые следят за карьером, хотят, чтобы здесь было экологически чистое место, и мы поддерживаем это начинание», - отметил руководитель города.
 

 

Тэги:  зеленый каркас, игорь терехов, харьков, рыба
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