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22.10.2021  09:16   Рита Парфенова

Проезд по Полтавскому Шляху в Харькове ограничен, парковка запрещена: причины

В Харькове готовится к открытию Сквер Мыслителей на улице Полтавский шлях.


Фото из открытых источников

Об этом РЕДПОСТ сообщили в Департамента инфраструктуры горсовета. В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий на два дня, 22 и 23 октября, будет частично ограничено движение транспорта и парковка по улицам в районе Сквера Мыслителей.

Так с 7.00 22 октября до 22.00 23 октября запрещено парковать транспорт в сквере по обе стороны Полтавского шляха – в районе домов №11 и №22.

В субботу, 23 октября, с 7.00 до 22.00 ограничения коснутся движения транспорта. В частности, проезд будет ограничен по ул. Полтавский Шлях на участке от дома №10 до дома №28 при движении от Лопанской набережной в сторону улицы Ярославской. А по улице Рождественской будет запрещено движение транспорта на участке от Лопанского переулка до улицы Конторской.

Кроме того, на указанное время трамваи отменят остановку возле Театра для детей и юношества при движении из центра в сторону Южного вокзала.

Напомним, в воскресенье, 24 октября, запретят движение возле стадиона "Металлиста" в Харькове на время проведения футбольного матча между командами ФК «Металлист» (Харьков) - ФК «Подолье» (Хмельницкий).

 

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
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