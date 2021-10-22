22.10.2021 09:16 Рита Парфенова

Проезд по Полтавскому Шляху в Харькове ограничен, парковка запрещена: причины

В Харькове готовится к открытию Сквер Мыслителей на улице Полтавский шлях.



Фото из открытых источников

Об этом РЕДПОСТ сообщили в Департамента инфраструктуры горсовета. В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий на два дня, 22 и 23 октября, будет частично ограничено движение транспорта и парковка по улицам в районе Сквера Мыслителей.



Так с 7.00 22 октября до 22.00 23 октября запрещено парковать транспорт в сквере по обе стороны Полтавского шляха – в районе домов №11 и №22.



В субботу, 23 октября, с 7.00 до 22.00 ограничения коснутся движения транспорта. В частности, проезд будет ограничен по ул. Полтавский Шлях на участке от дома №10 до дома №28 при движении от Лопанской набережной в сторону улицы Ярославской. А по улице Рождественской будет запрещено движение транспорта на участке от Лопанского переулка до улицы Конторской.



Кроме того, на указанное время трамваи отменят остановку возле Театра для детей и юношества при движении из центра в сторону Южного вокзала.

Напомним, в воскресенье, 24 октября, запретят движение возле стадиона "Металлиста" в Харькове на время проведения футбольного матча между командами ФК «Металлист» (Харьков) - ФК «Подолье» (Хмельницкий).



