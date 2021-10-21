21.10.2021 14:49 Дмитрий Колоней

В воскресенье запретят движение возле "Металлиста" в Харькове

Возле стадиона в Харькове на четыре часа перекроют улицы, а автобус изменит маршрут.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, в воскресенье четыре часа нельзя будет проехать в районе стадиона «Металлист». Перекрыты будут Власовский переулок, улицы Храмова и Плехановская, на участке между улицами Молочной и Державинской,

Ограничения будут действовать между с 17:00 и 21:00 в воскресенье, 24 октября 2021 года.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча между командами ФК «Металлист» (Харьков) - ФК «Подолье» (Хмельницкий).

Отразятся перекрытия и на маршруте автобуса №260. Он будет ходить так: железнодорожная станция «Основа» - ул. Валдайская - ул. Деповская - ул. Южнопроектная - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - пер. Тарасовский - ул. Тарасовская - пер. Старомосковский - ул. Броненосца «Потемкин» - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Южнопроектная - ул. Деповская - ул. Валдайская - железнодорожная станция «Основа».

На время проведения матча станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты на вход/выход пассажиров.