21.10.2021 14:49 Дмитрий Колоней
В воскресенье запретят движение возле "Металлиста" в Харькове
Возле стадиона в Харькове на четыре часа перекроют улицы, а автобус изменит маршрут.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на горсовет, в воскресенье четыре часа нельзя будет проехать в районе стадиона «Металлист». Перекрыты будут Власовский переулок, улицы Храмова и Плехановская, на участке между улицами Молочной и Державинской,
Ограничения будут действовать между с 17:00 и 21:00 в воскресенье, 24 октября 2021 года.
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча между командами ФК «Металлист» (Харьков) - ФК «Подолье» (Хмельницкий).
Отразятся перекрытия и на маршруте автобуса №260. Он будет ходить так: железнодорожная станция «Основа» - ул. Валдайская - ул. Деповская - ул. Южнопроектная - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - пер. Тарасовский - ул. Тарасовская - пер. Старомосковский - ул. Броненосца «Потемкин» - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Южнопроектная - ул. Деповская - ул. Валдайская - железнодорожная станция «Основа».
На время проведения матча станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты на вход/выход пассажиров.
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