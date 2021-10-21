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21.10.2021  14:49   Дмитрий Колоней

В воскресенье запретят движение возле "Металлиста" в Харькове

Возле стадиона в Харькове на четыре часа перекроют улицы, а автобус изменит маршрут.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, в воскресенье четыре часа нельзя будет проехать в районе стадиона «Металлист». Перекрыты будут Власовский переулок, улицы Храмова и Плехановская, на участке между улицами Молочной и Державинской,
 
Ограничения будут действовать между с 17:00 и 21:00 в воскресенье, 24 октября 2021 года.
По информации  Департамента инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча между командами ФК «Металлист» (Харьков) - ФК «Подолье» (Хмельницкий).
 
 
Отразятся перекрытия и на маршруте автобуса №260. Он будет ходить так: железнодорожная станция «Основа» - ул. Валдайская - ул. Деповская - ул. Южнопроектная - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - пер. Тарасовский - ул. Тарасовская - пер. Старомосковский - ул. Броненосца «Потемкин» - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Южнопроектная - ул. Деповская - ул. Валдайская - железнодорожная станция «Основа».
 
 
На время проведения матча станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты на вход/выход пассажиров.
 
 
 
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, спорт, металлист, стадион, маршрут, автобус, подолье, футбол
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