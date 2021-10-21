21.10.2021 14:00 Рита Парфенова

Самоизоляция отменяется: новые правила действия приложения Вдома

Правительство Украины приняло новые правила въезда в страну.

Приложение «Вдома», которое раньше необходимо было устанавливать всем при въезде в Украину, изменило свой функционал. Новые правила вступили в силу с 21 октября, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Урядовий портал.



Теперь приложение нужно устанавливать невакцинированным людям и действовать оно будет 72 часа. За этот период человек должен сделать ПЦР-тест или тест на антиген. Функции 14-дневной самоизоляции с указанием геолокации и распознаванием лица в приложении больше не будет.



Механизм работы приложения простой: при пересечении границы человек устанавливает на телефон приложение «Вдома», для регистрации указывает паспортные данные (ФИО, серию и номер документа), реальный адрес проживания и номер телефона. Затем в течение трех суток нужно пройти ПЦР-тест или тест на антиген. Отрицательный результат анализа автоматически подтянется в программу и приложение можно удалить. Если тест окажется положительный, необходимо связаться со своим семейным врачом.

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У тех, кто не выполнит условия в указанные сроки, приложение деактивируется, а информация автоматически передается в правоохранительные органы. Стражи порядка будут избирательно проверять, находятся ли эти люди по указанному адресу самоизоляции.



При отказе установить приложение при пересечении границы гражданам Украины придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам запретят въезд в страну.

Как ранее мы писали, c начала года полиция открыла 350 уголовных производств по фактам подделки COVID-документации.