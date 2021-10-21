21.10.2021 13:45 Евгений Клочко

Куда в Харькове пропал флаг Украины с самого высокого флагштока в Европе

Почему флаг Украины сегодня, 21 октября, временно исчез с флагштока рассказали в СКП "Харьковзеленстрой".

Как сообщает РЕДПОСТ, ещё в 11:35 в одном из харьковских телеграмм-каналов появилось фото дороги к Сергиевской площади из машины с единственным вопросом – где же флаг? Ведь на фото флагшток пуст.

Позже СКП "Харьковзеленстрой" на своей странице в Facebook опубликовало сообщение о том, что специалистами коммунального предприятия был всего лишь проведен плановый осмотр флагштока и замена флага.

Никаких происшествий с "жовто-блакитним" не произошло.

Также предприятие напомнило в своём посте, что при сильных порывах ветра флаг спускают, ведь это обусловлено банальным мерами безопасности и иначе просто нельзя.

Напомним, флагшток на пересечении Соборного спуска и Сергиевской площади в Харькове установили 23 августа 2021 года в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Он является самым высоким в Европе – его высота составляет 102 метра.