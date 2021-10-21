21.10.2021 15:49 Дмитрий Колоней

Пропадала у друзей: под Харьковом на четвертый день нашли девочку (фото)

В пригороде Харькова копы нашли беглянку.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции 20 октября 2021 года в 21:40 к полицейским Чугуевского райуправления обратилась мать девочки-подростка из поселка Введенка. Она просила найти ее 14-летнюю дочь, которая 17 октября 2021 года ушла из дома и не вернулась. Свое обращение через четыре дня после исчезновения девочки она объяснила тем, что ее дочь ранее регулярно оставляла дом, но всегда возвращалась.

Уже в 23:10 сотрудники сектора криминальной полиции нашли несовершеннолетнюю в родном поселке. Все это время она находилась у знакомых. Беглянку доставили родителям.

Инспекторы ювенальной превенции составили в отношении матери несовершеннолетней административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа от 850 до 1700 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что разыскиваются родственники пожилой женщины, которую в апреле 2021 года доставили из Купянска в Харьковскую областную психиатрическую больницу в селе Стрелечье. Сама себя она называет Губская Наталья Алексеевна. На вид ей 70-80 лет, волосы седые, глаза светлые.