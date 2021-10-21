21.10.2021 16:05

В вопросе энергоэффективности мэрам украинских городов и главам ОТГ посоветовали взять пример с Харькова

Украинская энергетическая ассоциация провела круглый стол, на котором оценила перспективы и риски отопительного сезона 2021/22 гг.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Украинская энергетическая ассоциация провела круглый стол на тему "Отопительный сезон 2021/22. Не замёрзнут ли украинцы?" Вопрос является очень актуальным в связи с ростом цен на газ. Тем более, что нет окончательного понимания, как будет осуществляться государственная поддержка предприятий теплоэнергетики.

“Мы покупаем газ по европейской цене, а доходы населения и тарифы у нас украинские”, - так обрисовал основную проблему украинской теплоэнергетики руководитель сектора “Энергетика” в “Офисе эффективного регулирования” (BRDO) Антон Зоркин. Поэтому, как отметил президент Украинской энергетической ассоциации Максим Малашкин, “даже те предприятия, которые хотят заниматься модернизацией, не могут этого сделать из-за финансовых показателей”.

При этом участники мероприятия сообщили, что в Украине все же есть примеры успешного внедрения энергосберегающих технологий, отметив, в частности, Харьков и обратившись за комментарием к директору Харьковских тепловых сетей Василию Скопенко.

“Что касается цен на газ – этот вопрос решают не тепловые сети. У нас есть руководитель города, который этим занимается, ищет возможность, чтобы заложить в бюджет и компенсировать частично стоимость по газу. А теплосети должны заниматься энергоэффективностью. Уменьшать расходы и потери. Вот наша главная задача.

В этом году мы хорошо отработали в плане подготовки к зиме. Переложили более 100 км сетей, поставили более 300 ИТП с погодным регулированием, на крупных котельных сделали капитальный ремонт 24 котлов и поставили 6 новых котельных. Запустили в работу когенерационные установки, сейчас вообще не закупаем электроэнергии – тратим только на зарплаты и закупку газа”, - сообщил Василий Скопенко.

“Очень приятно слышать, что в Харькове принимаются меры для уменьшения потерь и повышения энергоэффективности. Такие меры должны приниматься во всех городах страны”, - отметил Антон Зоркин.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации теплокоммунэнерго Украины Андрей Гнатуш призвал органы местного самоуправления изменить приоритеты в сторону инвестирования в энергосберегающие технологии: “Хочу обратиться к мэрам городов и главам ОТГ. Не нужно тратить все бюджеты на плитку. Меняйте коммуникации, вкладывайте в энергосберегающее оборудование. Это перспектива. Это снизит потери”.

Напомним, ранее в Харькове ввели в эксплуатацию модернизированную котельную.