21.10.2021 16:07 Евгений Клочко
Знай наших: Харьковские программисты - самые востребованные в Украине
Платежная платформа Payoneer поделилась данными об украинских IТ-компаниях, работающих с иностранными клиентами.
Украинский IТ-бизнесы активно развиваются на международном рынке. Даже несмотря на пандемию, они успешно расширяются и растут. Так, средний доход украинских IТ-компаний, работающих с иностранными клиентами, вырос на 29% за год — с первой половины 2020 года по первую половину 2021 года.
Если говорить о крупных городах Украины, то больше всего вырос средний доход IТ-бизнесов в Киеве — на 41%. На втором месте Одесса, где их заработки увеличились на более чем треть, или на 36%. Его догоняет Харьков — плюс 29%. Закрывают пятерку городов Львов и Днепр — плюс 21% и 20% соответственно.
«Мировой IТ-рынок бурно развивается, и Украина — активный участник этого процесса. С первого полугодия 2020 года по первое полугодие 2021 года общие зачисления нашим IТ-компаниям выросли на 34%. Украинские IТ-бизнесы покоряют международные рынки, создают популярные во всем мире приложения и привлекают все больше иностранных клиентов.
Это то, чем стоит гордиться уже сегодня. Могу только предполагать, насколько мощным игроком мирового IТ наша страна может стать уже в ближайшее время», — отметил Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси.
Рейтинг крупных городов по самому высокому среднему доходу IТ-компаний в первом полугодии 2021 года:
-
Харьков
-
Львов
-
Одесса
-
Киев
-
Днепр
Больше всего в январе-июне 2021 года заработали харьковские ІТ-компании — их средний доход оказался на 6% выше, чем у львовских. На втором месте оказался Львов, где ІТ-бизнесы за первое полугодие 2021 года заработали на 6% больше, чем в Одессе. Зато в Одессе и Киеве средний доход IТ-компаний практически одинаков — с разницей в 1%.
На последнем месте среди крупнейших городов — Днепр, при этом там IТ-предприятия зарабатывают всего на 2% меньше, чем в столице.
Напомним, ранее РЕДПОСТ
сообщал, что студенты Харьковского университета радиоэлектроники завоевали призовое место
в одном из престижнейших чемпионатов по программированию среди студентов.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости