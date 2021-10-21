21.10.2021 16:07 Евгений Клочко

Знай наших: Харьковские программисты - самые востребованные в Украине

Платежная платформа Payoneer поделилась данными об украинских IТ-компаниях, работающих с иностранными клиентами.

Украинский IТ-бизнесы активно развиваются на международном рынке. Даже несмотря на пандемию, они успешно расширяются и растут. Так, средний доход украинских IТ-компаний, работающих с иностранными клиентами, вырос на 29% за год — с первой половины 2020 года по первую половину 2021 года.

Если говорить о крупных городах Украины, то больше всего вырос средний доход IТ-бизнесов в Киеве — на 41%. На втором месте Одесса, где их заработки увеличились на более чем треть, или на 36%. Его догоняет Харьков — плюс 29%. Закрывают пятерку городов Львов и Днепр — плюс 21% и 20% соответственно.

«Мировой IТ-рынок бурно развивается, и Украина — активный участник этого процесса. С первого полугодия 2020 года по первое полугодие 2021 года общие зачисления нашим IТ-компаниям выросли на 34%. Украинские IТ-бизнесы покоряют международные рынки, создают популярные во всем мире приложения и привлекают все больше иностранных клиентов.

Это то, чем стоит гордиться уже сегодня. Могу только предполагать, насколько мощным игроком мирового IТ наша страна может стать уже в ближайшее время», — отметил Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси.

Рейтинг крупных городов по самому высокому среднему доходу IТ-компаний в первом полугодии 2021 года:

Харьков Львов Одесса Киев Днепр

Больше всего в январе-июне 2021 года заработали харьковские ІТ-компании — их средний доход оказался на 6% выше, чем у львовских. На втором месте оказался Львов, где ІТ-бизнесы за первое полугодие 2021 года заработали на 6% больше, чем в Одессе. Зато в Одессе и Киеве средний доход IТ-компаний практически одинаков — с разницей в 1%.

На последнем месте среди крупнейших городов — Днепр, при этом там IТ-предприятия зарабатывают всего на 2% меньше, чем в столице.