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06.08.2022  17:38   Дмитрий Колоней

В Україні знижуються зарплати: кого зачепить ця проблема

Стало відомо у яких позиціях найбільше відчутно просіли зарплати.


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Як повідмляє РЕДПОСТ, з посиланням на Знай.ua, в інфляційному звіті Нацбанку за липень міститься припущення, що зарплати у 2022 році скоротяться на 12%. Відповідно, якщо за останніми офіційними даними, у січні 2022 року середня зарплата в Україні становила 14 577 грн, то, згідно з даними НБУ, у 2022 році цей показник досягне 12 828 грн або $350 (за офіційним курсом НБУ на 4 серпня).

Зниження зарплатні:

  • менеджери з персоналу — 22,8 тис. грн (-20% у порівнянні з червнем)
  • будівництво та нерухомість — 22,8 тис. грн (-12%)
  • виробництво та сільське господарство — 17,1 тис. грн (-10,9%)
  • охоронці — 9,7 тис. грн (-11%)
  • банки — 17,5 тис. грн. (-6,9%)
  • робочий персонал — 12,8 тис. грн (-6,5%)
На OLX пропонують наступні середні зарплати для шукачів без досвіду роботи.
 
  • охоронець — 9,5 тис. грн.
  • продавець — 9,5 тис. грн.
  • продавець-консультант — 10 тис. грн.
  • різноробочий — 10 тис. грн.
Водночас опитані "Фокусом" експерти говорять про те, що зниження зарплат в Україні значно суттєвіше. Як зазначає Максим Розгон, CEO консалтингової компанії Osoba, у середньому під час війни зарплати в Україні знизилися на 30-40%.
 
Источник:   Знай.ua
 Тэги:  зарплаты, снижение, украина
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