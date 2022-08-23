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23.08.2022  19:23   Дмитро Колонєй

Стало відомо, в яких областях найбільш високі та найнижчі зарплати в Україні

Ринок праці в Україні поступово відновлюється, але високу платню отримають лише в деяких містах країни.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Фокус, зараз багато українців зараз отримують менші суми зарплат порівняно з довоєнними. При цьому лідерство за середньою заробітною платою на шостий місяць війни з Росією утримує Київ. 

Що із зарплатами в по Україні в серпні

  1. Столичні роботодавці здебільшого пропонують у відкритих вакансіях 28,7 тис. грн щомісячної компенсації. У липні середній рівень зарплат у Києві тримався на рівні 29,5 тис. грн, тобто в серпні зарплати знизилися на 2,7%.
  2. В Одеській області в серпні 2022 року компанії пропонують переважно 25,8 тис. грн щомісячної компенсації.
  3. У Дніпропетровській області середня зарплата становить 23,1 тис. грн.
  4. Львівська область, займає четверту позицію за розміром і становить 22 тис. грн. Хоча вакансії Львова й області у серпні займають другий рядок рейтингу регіонів із найбільшою кількістю пропозицій. 
  5. До п'ятірки регіонів із найвищою середньою зарплатою у серпні також потрапила Закарпатська область, хоча різниця з іншими регіонами лідерами відчутна. В Ужгороді й області роботодавці переважно пропонують лише 16,2 тис. грн.

Регіони з позитивною динамікою середньої зарплати у відкритих вакансіях.

  1. На 43,5% зросла середня зарплата в Дніпропетровській області. Якщо в липні тут пропонували здебільшого 16,1 тис. грн на місяць, то вже в серпні середню зарплату роботодавці пропонували 23,1 тис. грн.
  2. Три місяці поспіль підвищується зарплата у запропонованих вакансіях в Одеській області. За останній місяць виплати стали більшими на 14,7% — із 22,5 тис. грн у липні до 25,8 тис. грн у серпні.
  3. У Чернівецькій області, де з квітня трималися на довоєнному рівні, у серпні пропонують низькі оклади — переважно 12,5 тис. грн, що на 26,9% менше порівняно з попереднім місяцем.
  4. В Тернопільській області у серпні роботодавці здебільшого пропонують 11,1 тис. грн, або на 22,4% менше, ніж у липні.

Найбільше ж падіння ринку праці та зниження середньої місячної заробітної плати

Харков та Харківськ область. Тут у серпні пропонують найнижчі в Україні зарплати: порівняно з липнем рівень зарплат знизився на 41% (з 18 тис. грн у липні до 10,6 тис. грн у серпні).
 

Негативни динаміка середніх заробітних плат іншх регіонів

  • Запорізька область — 15,8 тис. грн (-7,6%);
  • Сумська область — 11,7 тис. грн (-6,4%);
  • Київ — 2,7 тис. грн (-2,7%);
  • Закарпатська область — 16,2 тис. грн (-2,4%);
  • Вінницька область — 13,3 тис. грн (-2,2%).

У кого найвищі зарплати в Україні

  1. сфера ІТ;
  2. вищий менеджмент;
  3. консалтинг.
  4. бухгалтерія
  5. управлінський облік
  6. маркетинг,
  7. реклама та PR.

Найнижчі зарплати 

  1. у фахівців без досвіду роботи,
  2. охоронців,
  3. робітничих професій,
  4. домашнього персоналу.
 
Источник:   Фокус
 Тэги:  зарплаты, харьков, украина
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