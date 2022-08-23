23.08.2022 19:23 Дмитро Колонєй
Стало відомо, в яких областях найбільш високі та найнижчі зарплати в Україні
Ринок праці в Україні поступово відновлюється, але високу платню отримають лише в деяких містах країни.
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Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Фокус, зараз багато українців зараз отримують менші суми зарплат порівняно з довоєнними. При цьому лідерство за середньою заробітною платою на шостий місяць війни з Росією утримує Київ.
Що із зарплатами в по Україні в серпні
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Столичні роботодавці здебільшого пропонують у відкритих вакансіях 28,7 тис. грн щомісячної компенсації. У липні середній рівень зарплат у Києві тримався на рівні 29,5 тис. грн, тобто в серпні зарплати знизилися на 2,7%.
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В Одеській області в серпні 2022 року компанії пропонують переважно 25,8 тис. грн щомісячної компенсації.
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У Дніпропетровській області середня зарплата становить 23,1 тис. грн.
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Львівська область, займає четверту позицію за розміром і становить 22 тис. грн. Хоча вакансії Львова й області у серпні займають другий рядок рейтингу регіонів із найбільшою кількістю пропозицій.
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До п'ятірки регіонів із найвищою середньою зарплатою у серпні також потрапила Закарпатська область, хоча різниця з іншими регіонами лідерами відчутна. В Ужгороді й області роботодавці переважно пропонують лише 16,2 тис. грн.
Регіони з позитивною динамікою середньої зарплати у відкритих вакансіях.
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На 43,5% зросла середня зарплата в Дніпропетровській області. Якщо в липні тут пропонували здебільшого 16,1 тис. грн на місяць, то вже в серпні середню зарплату роботодавці пропонували 23,1 тис. грн.
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Три місяці поспіль підвищується зарплата у запропонованих вакансіях в Одеській області. За останній місяць виплати стали більшими на 14,7% — із 22,5 тис. грн у липні до 25,8 тис. грн у серпні.
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У Чернівецькій області, де з квітня трималися на довоєнному рівні, у серпні пропонують низькі оклади — переважно 12,5 тис. грн, що на 26,9% менше порівняно з попереднім місяцем.
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В Тернопільській області у серпні роботодавці здебільшого пропонують 11,1 тис. грн, або на 22,4% менше, ніж у липні.
Найбільше ж падіння ринку праці та зниження середньої місячної заробітної плати
Харков та Харківськ область. Тут у серпні пропонують найнижчі в Україні зарплати: порівняно з липнем рівень зарплат знизився на 41% (з 18 тис. грн у липні до 10,6 тис. грн у серпні).
Негативни динаміка середніх заробітних плат іншх регіонів
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Запорізька область — 15,8 тис. грн (-7,6%);
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Сумська область — 11,7 тис. грн (-6,4%);
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Київ — 2,7 тис. грн (-2,7%);
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Закарпатська область — 16,2 тис. грн (-2,4%);
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Вінницька область — 13,3 тис. грн (-2,2%).
У кого найвищі зарплати в Україні
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сфера ІТ;
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вищий менеджмент;
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консалтинг.
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бухгалтерія
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управлінський облік
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маркетинг,
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реклама та PR.
Найнижчі зарплати
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у фахівців без досвіду роботи,
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охоронців,
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робітничих професій,
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домашнього персоналу.
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