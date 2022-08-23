23.08.2022 19:23 Дмитро Колонєй

Стало відомо, в яких областях найбільш високі та найнижчі зарплати в Україні

Ринок праці в Україні поступово відновлюється, але високу платню отримають лише в деяких містах країни.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Фокус, зараз багато українців зараз отримують менші суми зарплат порівняно з довоєнними. При цьому лідерство за середньою заробітною платою на шостий місяць війни з Росією утримує Київ.

Що із зарплатами в по Україні в серпні

Столичні роботодавці здебільшого пропонують у відкритих вакансіях 28,7 тис. грн щомісячної компенсації. У липні середній рівень зарплат у Києві тримався на рівні 29,5 тис. грн, тобто в серпні зарплати знизилися на 2,7%. В Одеській області в серпні 2022 року компанії пропонують переважно 25,8 тис. грн щомісячної компенсації. У Дніпропетровській області середня зарплата становить 23,1 тис. грн. Львівська область, займає четверту позицію за розміром і становить 22 тис. грн. Хоча вакансії Львова й області у серпні займають другий рядок рейтингу регіонів із найбільшою кількістю пропозицій. До п'ятірки регіонів із найвищою середньою зарплатою у серпні також потрапила Закарпатська область, хоча різниця з іншими регіонами лідерами відчутна. В Ужгороді й області роботодавці переважно пропонують лише 16,2 тис. грн.

Регіони з позитивною динамікою середньої зарплати у відкритих вакансіях.

На 43,5% зросла середня зарплата в Дніпропетровській області. Якщо в липні тут пропонували здебільшого 16,1 тис. грн на місяць, то вже в серпні середню зарплату роботодавці пропонували 23,1 тис. грн. Три місяці поспіль підвищується зарплата у запропонованих вакансіях в Одеській області. За останній місяць виплати стали більшими на 14,7% — із 22,5 тис. грн у липні до 25,8 тис. грн у серпні. У Чернівецькій області, де з квітня трималися на довоєнному рівні, у серпні пропонують низькі оклади — переважно 12,5 тис. грн, що на 26,9% менше порівняно з попереднім місяцем. В Тернопільській області у серпні роботодавці здебільшого пропонують 11,1 тис. грн, або на 22,4% менше, ніж у липні.

Найбільше ж падіння ринку праці та зниження середньої місячної заробітної плати

Харков та Харківськ область. Тут у серпні пропонують найнижчі в Україні зарплати: порівняно з липнем рівень зарплат знизився на 41% (з 18 тис. грн у липні до 10,6 тис. грн у серпні).

Негативни динаміка середніх заробітних плат іншх регіонів

Запорізька область — 15,8 тис. грн (-7,6%);

Сумська область — 11,7 тис. грн (-6,4%);

Київ — 2,7 тис. грн (-2,7%);

Закарпатська область — 16,2 тис. грн (-2,4%);

Вінницька область — 13,3 тис. грн (-2,2%).

У кого найвищі зарплати в Україні

сфера ІТ; вищий менеджмент; консалтинг. бухгалтерія управлінський облік маркетинг, реклама та PR.

Найнижчі зарплати

у фахівців без досвіду роботи, охоронців, робітничих професій, домашнього персоналу.