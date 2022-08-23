Ворог на Харківщині задіяв БпЛА з метою розвідки та коригування вогню артилерії (відео)

23.08.2022 19:57 Дмитро Колонєй

Оперативна інформація станом на вечір 23 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Уди, Соснівка, Протопопівка, Слатине, Циркуни, Харків, Петрівка, Великі Проходи, Руські Тишки, Питомник та Коробочкине. Завдав авіаударів біля Питомника, Костянтинівки та Верхнього Салтова. З метою виконання завдань розвідки та коригування вогню артилерії задіяв БпЛА.

Корабельне угруповання окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання з блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураження військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.