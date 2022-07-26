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26.07.2022  18:25   Дмитрий Колоней

Стало відомо, де в Україні найнижчі та найвищі зарплати

Під час війни залишається актуальним питанням для тисяч українців, які її втратили.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на  Today, у липні 2022 року незначно зросли доходи мешканців західних областей, окрім Львова та області.
 

Помітно знизилися заробітки у:

  • Миколаївській,
  • Дніпропетровській,
  • Житомирській,
  • Сумській областях
  • Волині.

Рівень середньої зарплати

  • Середня липнева зарплата у відкритих вакансіях у країні склала 22,5 тис. грн.
  • Найвища середня зарплата по Україні залишається у Києві – близько 29,5 тис. грн.
 

Прибутки українців різко впали порівняно з першою половиною лютого:

 
  • на Львівщині середня заробітна плата знизилася з 20,5 до 18,9 тис. грн.
  • У Закарпатській області претендентам пропонують 16,6 тис. грн.,
  • у Тернопільській області – 14,3 тис. грн.,
  • в Івано-Франківській області – 15,2 тис. грн.,
  • у Хмельницькій області – 14,8 тис. грн.
  • на Одещині середня зарплата - 22,5 тис.грн.
  • У Харківській області сума дорівнює 18 тис. грн.,
  • у Чернівецькій та Запорізькій області – 17,1 тис. грн.
 

Мінімальна середня зарплата зафіксована:

  • Рівненська область – 11,5 тис. грн.
  • Київська та Полтавська області – 11,7 тис. грн,
  • Житомирська область – 11,8 тис. грн,
  • Чернігівська та Кіровоградська області – 12,1 тис. грн.
 

За місяць помітно зменшилися заробітні плати

  • у Сумській області – з 14,3 до 12,5 тис. грн.,
  • у Миколаївській області – з 19,5 до 14,8 тис. грн.,
  • на Волині – з 15,4 до 12,2 тис. грн. .грн,
  • у Дніпропетровській області – з 19,1 до 16,1 тис. грн
  • у Житомирській області – з 14,9 до 11,8 тис. грн.
 
Источник:   Today
 Тэги:  зарплаты, харьков, украина
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