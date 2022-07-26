26.07.2022 18:25 Дмитрий Колоней
Стало відомо, де в Україні найнижчі та найвищі зарплати
Під час війни залишається актуальним питанням для тисяч українців, які її втратили.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Today, у липні 2022 року незначно зросли доходи мешканців західних областей, окрім Львова та області.
Помітно знизилися заробітки у:
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Миколаївській,
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Дніпропетровській,
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Житомирській,
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Сумській областях
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Волині.
Рівень середньої зарплати
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Середня липнева зарплата у відкритих вакансіях у країні склала 22,5 тис. грн.
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Найвища середня зарплата по Україні залишається у Києві – близько 29,5 тис. грн.
Прибутки українців різко впали порівняно з першою половиною лютого:
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на Львівщині середня заробітна плата знизилася з 20,5 до 18,9 тис. грн.
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У Закарпатській області претендентам пропонують 16,6 тис. грн.,
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у Тернопільській області – 14,3 тис. грн.,
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в Івано-Франківській області – 15,2 тис. грн.,
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у Хмельницькій області – 14,8 тис. грн.
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на Одещині середня зарплата - 22,5 тис.грн.
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У Харківській області сума дорівнює 18 тис. грн.,
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у Чернівецькій та Запорізькій області – 17,1 тис. грн.
Мінімальна середня зарплата зафіксована:
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Рівненська область – 11,5 тис. грн.
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Київська та Полтавська області – 11,7 тис. грн,
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Житомирська область – 11,8 тис. грн,
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Чернігівська та Кіровоградська області – 12,1 тис. грн.
За місяць помітно зменшилися заробітні плати
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у Сумській області – з 14,3 до 12,5 тис. грн.,
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у Миколаївській області – з 19,5 до 14,8 тис. грн.,
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на Волині – з 15,4 до 12,2 тис. грн. .грн,
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у Дніпропетровській області – з 19,1 до 16,1 тис. грн
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у Житомирській області – з 14,9 до 11,8 тис. грн.
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