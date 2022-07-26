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26.07.2022  18:58   Дмитрий Колоней

Нам нужны ваши опыт, специалисты, материалы, оборудование, - Ігор Терехов

З такою промовою звернувся мер Харкова Ігор Терехов до учасників установчого засідання Координаційної ради міст-партнерів.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, у Харкові створили координаційну раду міст-партнерів при Харківському міському голові. Її установче засідання пройшло 26 липня 2022 року у режимі он-лайн.
 
У засіданні взяли участь міський голова Ігор Терехов, радник віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Голуб, представники міст-побратимів Харкова, а також дипломатичних та консульських установ міст-партнерів.
 
Ігор Терехов зазначив, що за 153 дні війни Харків всього п'ять днів не зазнавав жорстоких обстрілів. За цей час ворог зруйнував тисячі багатоповерхових будинків, сотні адміністративних будівель, у тому числі дитячі садки, медустанови та більше половини шкіл.
 
«І агресор продовжує руйнувати Харків, безжально обстрілюючи об'єкти, які не мають нічого спільного з військовою інфраструктурою! З урахуванням характеру та обсягів руйнувань нам буде складно впоратися з цим усім самостійно. Тому я запрошую вас до цієї роботи. Нам потрібні ваші досвід, спеціалісти, матеріали, обладнання», - звернувся до учасників засідання Ігор Терехов.
 
Також він зазначив, що, створюючи Координаційну раду міст-партнерів, Харків не стільки просить прийти на допомогу, скільки підтверджує тверду позицію харків'ян бути частиною світової спільноти, де на чільному місці стоїть людина, її потреби та безпека.
 
У свою чергу Дмитро Голуб наголосив на важливості цієї ініціативи для України як держави-кандидата на членство в Європейському Союзі.«Пропоную створити можливості для залучення нових членів координаційної ради із країн-членів ЄС, а також скористатися можливими механізмами роботи з Європейською комісією. У цьому питанні Харків може розраховувати на підтримку з боку уряду», - наголосив радник віце-прем'єр-міністра.
 
Також своїми пропозиціями щодо організації роботи ради поділились представники міст-партнерів Харкова. Вони зазначили, що засуджують російську агресію та продовжать всіляко підтримувати Україну та її громадян. Зокрема, відправляти гуманітарні вантажі, відкривати школи для українських дітей, а також брати участь у повоєнному відновленні українських міст, зокрема Харкова.
 
Ігор Терехов подякував усім за участь в установчому засіданні та запропонував підписати відповідну декларацію. Також мер Харкова повідомив, що поступово коло учасників координаційної ради розширюватиметься.
 
«У цьому процесі можуть брати участь не лише наші міста-побратими, а й ваші. Нам доведеться пройти дуже складний шлях відновлення міста Харкова та України. І тут міжнародне співтовариство надає нам неоціненну підтримку, за що ми дуже вдячні», - наголосив Ігор Терехов.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  города-побратимы, игорь терехов, харьков, агрессия россии
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