26.07.2022 17:58 Дмитрий Колоней

Ігор Терехов розповів про переобладнання підвальних приміщеннь Харкова

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив в ефірі національного телемарафону.



Фотография из открытых источников

Я повідомляє РЕДПОСТ , в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов зокрема відмітив, що зараз зусилля міської влади та комунальних служб спрямовані на те, щоб у повному обсязі забезпечити життєдіяльність міста, наскільки це можливо за умов безперервного обстрілу.

Так, у місті готуються до опалювального сезону, курсує громадський транспорт, працюють аптеки та магазини, а також переобладнають та будують нові укриття. Зокрема, такі роботи проводяться в закладах дошкільної та середньої освіти.

«Также мы создаем первую остановку-укрытие. Сейчас веду переговоры с интернет-провайдерами, чтобы провести на эти остановки общественного транспорта бесплатный интернет. Тогда люди смогут комфортно и, главное, безопасно ожидать общественный транспорт», - сообщил мэр.

Нагадаємо, що безпечні зупинки громадського транспорту будуть залізобетонними конструкціями, розташованими поруч із зупинковими павільйонами. Їх планують встановлювати у місцях із найбільшою кількістю людей. Для встановлення перших безпечних зупинок у Харкові вже визначили 25 локацій.