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26.07.2022  17:58   Дмитрий Колоней

Ігор Терехов розповів про переобладнання підвальних приміщеннь Харкова

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив в ефірі національного телемарафону.


Фотография из открытых источников
Я повідомляє РЕДПОСТ, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов зокрема відмітив, що зараз зусилля міської влади та комунальних служб спрямовані на те, щоб у повному обсязі забезпечити життєдіяльність міста, наскільки це можливо за умов безперервного обстрілу.
 
Так, у місті готуються до опалювального сезону, курсує громадський транспорт, працюють аптеки та магазини, а також переобладнають та будують нові укриття. Зокрема, такі роботи проводяться в закладах дошкільної та середньої освіти.
 
«Также мы создаем первую остановку-укрытие. Сейчас веду переговоры с интернет-провайдерами, чтобы провести на эти остановки общественного транспорта бесплатный интернет. Тогда люди смогут комфортно и, главное, безопасно ожидать общественный транспорт», - сообщил мэр. 
 
Нагадаємо, що безпечні зупинки громадського транспорту будуть залізобетонними конструкціями, розташованими поруч із зупинковими павільйонами. Їх планують встановлювати у місцях із найбільшою кількістю людей. Для встановлення перших безпечних зупинок у Харкові вже визначили 25 локацій.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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