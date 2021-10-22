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22.10.2021  09:31   Евгений Клочко

На Харьковщине в пожаре погибла целая семья (фото)

В Лозовском районе пожарные 6 часов тушили пожар в частном домовладении.

Пожар Харьков: семья погибла в пожаре на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
По информации чрезвычайников, пожар возник в частном доме в селе Красное, Лозовского района. Информация о происшествии пожарным поступила от соседей, которые заметили зарево над домом.
 
На момент прибытия спасателей пожаром была охвачен весь дом на площади 80 кв. м. Деревянные конструкции перекрытия и крыши во многих местах подверглись обрушению. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили погибшей целую семью: мужчину 63 лет, женщину 65 лет и их 43-летнего сына.
 
Пожар Харьков: семья погибла в пожаре на Харьковщине
 
На ликвидацию огня спасателям понадобилось 6 часов. 
 
Причина и все обстоятельства данного чрезвычайного происшествия будут устанавливать специалисты.
 
Напомним, в ночь на 28 сентября в Холодногорском районе Харькова неизвестный мужчина погиб, упав на включенную электроплитку.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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