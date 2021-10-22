22.10.2021 09:31 Евгений Клочко

На Харьковщине в пожаре погибла целая семья (фото)

В Лозовском районе пожарные 6 часов тушили пожар в частном домовладении.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации чрезвычайников, пожар возник в частном доме в селе Красное, Лозовского района. Информация о происшествии пожарным поступила от соседей, которые заметили зарево над домом.

На момент прибытия спасателей пожаром была охвачен весь дом на площади 80 кв. м. Деревянные конструкции перекрытия и крыши во многих местах подверглись обрушению. Во время ликвидации огня пожарные обнаружили погибшей целую семью: мужчину 63 лет, женщину 65 лет и их 43-летнего сына.

На ликвидацию огня спасателям понадобилось 6 часов.

Причина и все обстоятельства данного чрезвычайного происшествия будут устанавливать специалисты.

Напомним, в ночь на 28 сентября в Холодногорском районе Харькова неизвестный мужчина погиб , упав на включенную электроплитку.