22.10.2021 10:01 Рита Парфенова

Covid-19 в Харькове: за сутки выявлены новые больные

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 872 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за четверг, 21 октября в Харькове и области диагностировали 1306 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 192 512 человек.



Всего выздоровело 160 838 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 27 223 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1059 человек (в том числе 872 жителей города Харькова). 112 человек заболело в Богодуховском районе, 44 – в Купянском, 39 – в Чугуевском, 31 – в Изюмском, 19 – в Красноградском, 2 – в Лозовском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 21 октября.