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21.10.2021  10:34   Рита Парфенова

В Харькове зафиксировали новые случаи Covid-19: подробности

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1004 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Коронавирус: статистика в Харькове

Всего за среду, 20 октября сутки в Харькове и области диагностировали 1319 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 191 206 человек.

Всего выздоровело 159 876 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 26 897 человек.

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За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1066 человек (в том числе 1004 жителей города Харькова).  91 человек заболело в Лозовском районе, 82 – в Изюмском, 48 – в Чугуевском, 15 – в Богодуховском, 12 – в Купянском, 5 – в Красноградском.

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Напомним, 823 случая заражения коронавирусом диагностировали за сутки 18 октября в Харькове.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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