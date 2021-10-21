    
Главная Фото Культура и Туризм Осень в парке Квитки-Основьяненко в Новобаварском районе, Харьков (фото)
21.10.2021  10:30   Василий Голосный

Осень в парке Квитки-Основьяненко в Новобаварском районе, Харьков (фото)

Парк им. Квитки Основьяненко расположен в Новобаварском районе, по улице Москалевской, на берегу реки Лопань.

Осень, парк Квитки-Основяненко, Харьков

Тут невероятное количество деревьев и цветов, отдых среди которых напомнит сказочное путешествие. А осенью цветовая палитра этого места и вовсе неописуема, пишет РЕДПОСТ

А для тех, кто скучает по Каскаду в саду Шевченко, тут есть свой мини-каскад. Летом – маленький оазис прохлады. 
 
После реконструкции этого парка он стал уютным местом отдыха как для детей, так и для взрослых, ведь каждый найдёт себе занятие по душе, а любование красотой и вовсе всем возрастам покорно.

Фотогалерея

Тэги:  харьков, осень, новобаварский, пейзаж, парк
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.10 Дороги и транспорт В воскресенье в Харькове футбол изменит маршрут автобуса 22.10 Криминал и происшествия Огонь и столб дыма: на харьковской магистрали вспыхнул автомобиль (видео) 22.10 Дороги и транспорт В Харькове до конца октября перекрыта улица на ХТЗ
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 