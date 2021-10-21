21.10.2021 10:30 Василий Голосный

Осень в парке Квитки-Основьяненко в Новобаварском районе, Харьков (фото)

Парк им. Квитки Основьяненко расположен в Новобаварском районе, по улице Москалевской, на берегу реки Лопань.





Тут невероятное количество деревьев и цветов, отдых среди которых напомнит сказочное путешествие. А осенью цветовая палитра этого места и вовсе неописуема, пишет РЕДПОСТ.

А для тех, кто скучает по Каскаду в саду Шевченко, тут есть свой мини-каскад. Летом – маленький оазис прохлады.

После реконструкции этого парка он стал уютным местом отдыха как для детей, так и для взрослых, ведь каждый найдёт себе занятие по душе, а любование красотой и вовсе всем возрастам покорно.

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