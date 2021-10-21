Осень в парке Квитки-Основьяненко в Новобаварском районе, Харьков (фото)

Парк им. Квитки Основьяненко расположен в Новобаварском районе, по улице Москалевской, на берегу реки Лопань.
Тут невероятное количество деревьев и цветов, отдых среди которых напомнит сказочное путешествие. А осенью цветовая палитра этого места и вовсе неописуема, пишет РЕДПОСТ.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Сегодня может поступить заманчивое предложение, обещающее вылиться в перспективное и прибыльное дело.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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