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21.10.2021  09:28   

Взрыв и пожар: ночью в Харькове горели припаркованные у девятиэтажки автомобили (видео, фото)

Пламя от загоревшегося автомобиля повредило стоявшие впереди и сзади авто.


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Как пишет РЕДПОСТ, ночью во дворе дома по улице Валентиновской, 27, горели автомобили, припаркованные на внутриквартальной дороге вдоль девятиэжтажки.

Пожар начался около трех часов ночи 21 октября в авто Nissan Leaf. По словам жильцов дома, они услышали громкий хлопок, как будто что-то взорвалось, а когда выглянули на улицу, увидели, что горит автомобиль.

Пламя от Nissan перекинулось на припаркованные рядом автомобили. В пресс-службе ГСЧС отметили, что когда пожарные приехали к месту вызова, Hyndai Tucson 2016 года выпуска был полностью охвачен пламенем. Также пожар задел припаркованный перед горящим авто BMW 2009 года выпуска (там горела задняя часть салона) и моторный отсек стоявшего сзади автомобиля КИА Сeed 2016 года выпуска. Пожар распространился на площадь больше 12 квадратных метров.

Пожар Харьков: три автомобиля сгорели у дома по улице Валентиновской, 27

Пожар тушили три отделения спасателей. ГСЧСникам удалось укротить огонь за 20 минут, и к 3:49 авто были полностью потушены.

Пожар Харьков: три автомобиля сгорели у дома по улице Валентиновской, 27

На пожаре никто не пострадал, его причину выяснит следствие.

Ранее мы писали о пожаре на автостоянке, который произошел 15 сентября около 3:28 по проспекту Гагарина, 170. К моменту прибытия спасателей огнем был полностью охвачен автомобиль Toyota Rav 4. Находившиеся рядом с ним пять автомобилей получили различные повреждения от открытого источника огня.

Тэги:  пожар, харьков
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