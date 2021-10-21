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21.10.2021  08:45   Рита Парфенова

В Харькове подростку, избившему сверстницу, вынесли приговор

16-летний парень получил максимальное наказание по статье за нанесение легких телесных повреждений.

Криминал Харьков: подростку, избившему 14-летнюю девушку, вынесли приговор

Как ранее писал РЕДПОСТ, драка произошла летом этого года на Новых Домах в Харькове. 12 июня в местных пабликах появилось видео, на котором 16-летний подросток бил 14-летнюю девушку в лицо кулаками, а потом и ногой. По словам свидетелей, у девушки был сломан нос.

В тот  же день родители пострадавшей обратились с заявлением в полицию. На парня открыли уголовное производство, по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как выяснилось в ходе следствия, причиной драки стала личная неприязнь между подростками. Избивший девушку парень признал свою вину и раскаялся. 14 июня ему сообщили о подозрении в нанесении легких телесных повреждений.

Коминтерновский районный суд изучил все обстоятельства дела, информацию ювенальной полиции о подростке, данные о его семье и условиях воспитания,  признав виновным 16-летнего парня в нанесении легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины)

Ему назначено максимальное наказание – 120 часов общественных работ. Согласно законодательству, сейчас идет время на апелляционное обжалование, поэтому приговор суда пока не вступил в силу.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
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