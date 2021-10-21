21.10.2021 08:00

21 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов.

Этот всемирный праздник непрерывно отмечается с 1948 года в третий четверг октября. Кредитным союзом называют организацию финансовой взаимопомощи граждан. Это финансовое учреждение, действующее на кооператичных началах, составляет некоммерческую альтернативу банкам. На сегодняшний день существует глобальная сеть из более 86 тысяч кредитных союзов в 118 странах мира. Каждый год празднование этого дня проходит под своим девизом. Девиз этого года – «Строим финансовое здоровье для лучшего будущего». Во всем мире кредитные союзы признаны как инструмент для положительных изменений в экономике и социальной сфере и имеют огромный успех как в странах с развитой, так и с развивающейся экономикой.

Также в этот день

В 213 году до н.э. состоялось первое описанное полное солнечное затмение в Китае.



1520 – Фернан Магеллан открыл и прошел пролив между Атлантическим и Тихим океанами, названный впоследствии его именем.



1665 – украинские казаки во главе с гетманом Иваном Брюховецким подписывают Московские статьи, которыми определяются взаимоотношения казаков с Россией.



1833 – родился Альфред Бернхард Нобель, шведский исследователь, «отец взрывчатки», основатель громадной промышленной империи, доктор философии, академик, учредитель премии, увековечившей его имя в человеческой памяти.



1858 – в Париже на премьере оперы Ж. Оффенбаха «Орфей в аду» был впервые публично исполнен канкан. Этот считавшийся долгое время непристойным танец пришел на сцену с городских улиц. Появился канкан, разумеется, в Париже и исполнялся в 30-е годы XIX в. на публичных балах.



1883 – в Нью-Йорке открыли «Метрополитен-Опера».



1896 – родился Евгений Шварц, советский драматург, киносценарист, автор пьес: «Медведь» («Обыкновенное чудо»), «Дракон»; киносценариев: «Золушка», «Дон-Кихот» и других.



1923 – в мюнхенском Deutsches Museum профессор Вальтер Баусэрфельд впервые продемонстрировал публике планетарий.



1934 – в Китае начинался «великий поход» китайских коммунистов под руководством Мао Цзэдуна.



1944 – в Бермудском треугольнике загадочно исчез экипаж американского корабля «Рубикон». Корабль был найден без повреждений, а на его борту находилась только собака. Судно было в отличном состоянии, если не считать порванного буксирного троса, свисавшего с носа корабля.



1950 – после капитуляции тибетской армии китайские войска оккупировали Тибет. А ровно 9 лет спустя, в 1959 г., Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о восстановлении религиозных и гражданских свобод в Тибете.



1956 – родилась Кэрри Фишер, американская актриса, сценарист и прозаик. Известность получила благодаря исполнению роли Принцессы Леи Органа в киносаге «Звездные войны».



1959 – родился Кен (Кенсаку) Ватанабе, японский актер («Начало», «Пепел и снег», «Последний самурай», «Мемуары гейши», «Бэтмен: Начало»).



1995 – Поместный Собор Украинской Православной Церкви Киевского патриархата избрал патриархом Киевским и всея Руси-Украины митрополита Киевского Филарета (Денисенко).



1998 – на второй сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым принята Конституция Автономной Республики Крым.



2002 – тринадцать корневых DNS-серверов подверглись DDoS-атаке, продолжавшейся почти час. Разные источники называют разное число атакованных серверов: семь, девять, тринадцать. Атака такого масштаба случилась впервые, и Сеть выстояла.

Приметы дня

21 октября почитается память преподобного Трифона, архимандрита Вятского, и преподобной Пелагеи Антиохийской. В народе этот день называли Ознобицы, и говорили: «С Трифона, Пелагеи все холоднее».



С этого дня начиналась подготовка к зиме одежды и обуви к зиме, вязание теплой одежды. «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет», — приговаривали при этом.



Нельзя 21 октября надевать теплые вещи, не приведя их в порядок, иначе до весны вас будут преследовать проблемы.



В этот день нельзя лениться, праздно проводить время, болтать попусту и допускать недобрые мысли.

Именины отмечают

Пелагея, Таисия, Трифон, Яков.