21.10.2021 07:00

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 21 октября

День осуществления желаний. Правда, для этого придется приложить усилия, но звезды обещают, что все будет даваться легче обычного.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Перенимайте опыт других – это сэкономит массу времени и сил, когда придется решать личные вопросы.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Поработайте над своим имиджем: демонстрация окружающим своих способностей, приправленная значительной долей симпатии, укрепит авторитет.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Мысли станут разбегаться в разные стороны, и сосредоточиться на чем-то одном будет сложно. По возможности посвятите день отдыху.

Рак (22 июня – 23 июля)

Если хотите поделиться своими идеями с миром, сначала убедитесь, что окружающие подготовлены воспринимать их в нужном для вас ключе.

Лев (24 июля – 23 августа)

Фиксируйте идеи, действия и планы, чтобы потом все внимательно изучить и проанализировать. Это поможет привести в порядок жизнь, мысли, чувства.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Главным правилом в делах должна стать осторожность, а не риск. Пустившись на какую-то авантюру, можно потерять многое.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня инициатива может оказаться наказуемой. Причем, не только исполнением но и ответственностью. Так что лучше не выделяться из коллектива.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Если согласитесь на необычное для вас занятие – не прогадаете. Выгода, которую получите в итоге, станет приятным сюрпризом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Сегодня вы готовы все раскладывать по полочкам. Отличный настрой для генеральной уборки и разгребания накопившихся дел.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Окружающие будут настроены благосклонно. Не теряйтесь и озвучьте готовые идеи, которые давно решались презентовать.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Прислушайтесь к советам окружающих – чужие слова в этот день способны уберечь от ошибок и даже натолкнуть на ценную идею.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Чтобы избежать недоразумений, держите свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут.