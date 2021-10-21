Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 21 октября

День осуществления желаний. Правда, для этого придется приложить усилия, но звезды обещают, что все будет даваться легче обычного.
Перенимайте опыт других – это сэкономит массу времени и сил, когда придется решать личные вопросы.
Поработайте над своим имиджем: демонстрация окружающим своих способностей, приправленная значительной долей симпатии, укрепит авторитет.
Мысли станут разбегаться в разные стороны, и сосредоточиться на чем-то одном будет сложно. По возможности посвятите день отдыху.
Если хотите поделиться своими идеями с миром, сначала убедитесь, что окружающие подготовлены воспринимать их в нужном для вас ключе.
Фиксируйте идеи, действия и планы, чтобы потом все внимательно изучить и проанализировать. Это поможет привести в порядок жизнь, мысли, чувства.
Главным правилом в делах должна стать осторожность, а не риск. Пустившись на какую-то авантюру, можно потерять многое.
Сегодня инициатива может оказаться наказуемой. Причем, не только исполнением но и ответственностью. Так что лучше не выделяться из коллектива.
Если согласитесь на необычное для вас занятие – не прогадаете. Выгода, которую получите в итоге, станет приятным сюрпризом.
Сегодня вы готовы все раскладывать по полочкам. Отличный настрой для генеральной уборки и разгребания накопившихся дел.
Окружающие будут настроены благосклонно. Не теряйтесь и озвучьте готовые идеи, которые давно решались презентовать.
Прислушайтесь к советам окружающих – чужие слова в этот день способны уберечь от ошибок и даже натолкнуть на ценную идею.
Чтобы избежать недоразумений, держите свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Сегодня может поступить заманчивое предложение, обещающее вылиться в перспективное и прибыльное дело.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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