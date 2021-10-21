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21.10.2021  07:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 21 октября

День осуществления желаний. Правда, для этого придется приложить усилия, но звезды обещают, что все будет даваться легче обычного.

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 21 октября

Овен (21 марта – 20 апреля)

Перенимайте опыт других – это сэкономит массу времени и сил, когда придется решать личные вопросы.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Поработайте над своим имиджем: демонстрация окружающим своих способностей, приправленная значительной долей симпатии, укрепит авторитет.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Мысли станут разбегаться в разные стороны, и сосредоточиться на чем-то одном будет сложно. По возможности посвятите день отдыху.

Рак (22 июня – 23 июля)

Если хотите поделиться своими идеями с миром, сначала убедитесь, что окружающие подготовлены воспринимать их в нужном для вас ключе.

Лев (24 июля – 23 августа)

Фиксируйте идеи, действия и планы, чтобы потом все внимательно изучить и проанализировать. Это поможет привести в порядок жизнь, мысли, чувства.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Главным правилом в делах должна стать осторожность, а не риск. Пустившись на какую-то авантюру, можно потерять многое.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня инициатива может оказаться наказуемой. Причем, не только исполнением но и ответственностью. Так что лучше не выделяться из коллектива.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Если согласитесь на необычное для вас занятие – не прогадаете. Выгода, которую получите в итоге, станет приятным сюрпризом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Сегодня вы готовы все раскладывать по полочкам. Отличный настрой для генеральной уборки и разгребания накопившихся дел.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Окружающие будут настроены благосклонно. Не теряйтесь и озвучьте готовые идеи, которые давно решались презентовать.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Прислушайтесь к советам окружающих – чужие слова в этот день способны уберечь от ошибок и даже натолкнуть на ценную идею.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Чтобы избежать недоразумений, держите свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз, харьков, гороскоп
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