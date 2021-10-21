21.10.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 21 октября

Завтра в Харькове сильный ветер и потепление. Облачная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.

Погодным условиям 21 октября в Харькове присвоили первый, желтый опасности – ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, а это ни много ни мало 72 километра в час. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+9°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+17°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-западный, 9 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+12°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-западный, 9 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. В течение суток ожидаются лишь небольшие геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Издавна день 21 октября считался в народной метеорологии днем похолодания. Погодные приметы советуют серьезно отнестись к подготовке к зиме.



Если в этот день облака низко располагаются, то скоро наступят холода.



Мыши роют нору в теплую сторону – значит, зима будет суровой.

Если 21 октября голубь начал прятать ножку в перья – жди похолодание.

До этого дня береза не все листья сбросила – снег придёт поздно.

Луна в кругах виднеется этой ночью – жди тумана и беды.