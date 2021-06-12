12.06.2021 19:24

Полиция открыла уголовное дело на несовершеннолетнего, жестоко избившего девочку

Медики оказали пострадавшей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции. По словам правоохранителей, 11 июня к ним обратилась жительница Слободского района Харькова. Она заявила, что ее 14-летнюю дочь избили. Отмечается, что в настоящее время личность злоумышленника установлена. Им оказался 16-летний юноша.

Сведения о происшествии силовики внесли в Единый реестр досудебных расследований. Они квалифицировали происшествие по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 1 года исправительных работ.

В настоящее время следователи устанавливают всех свидетелей происшествия, а также личность человека, который записал данное видео и разместил в социальных сетях. Несмотря на то, что правоохранители установили личность подростка, они выясняют его местонахождение.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице опубликовал данные парня, избившего дувушку 11 июня в Харькове.