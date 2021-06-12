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12.06.2021  20:13   

В Харькове задержали зеленовласого вандала, который разрисовал фонарный столб (ВИДЕО)

Коммунальные службы Харькова и силовики сработали на твердую "пятерку".

"Художества" отмыли: в Харькове задержали зеленовласого вандала, который разрисовал фонарный столб (ВИДЕО)
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области. По словам  правоохранителей, 12 июня в социальных сетях распространили видео, на котором видно, как молодой человек маркером разрисовывает фонарный столб рядом с Харьковским национальным академическим театром оперы и балета. Такое поведение правоохранители оценили как недопустимое и имеющее за собой юридические последствия.
 
Уже через несколько часов патрульные разыскали мужчину. Полицейские опросили правонарушителя и составили на него административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП. В дальнейшем материалы будут переданы в суд.
 
В свою очередь коммунальные службы города также сработали оперативно. В течение короткого времени все "художества" молодого человека были смыты.
 
Напомним, РЕДПОСТ 12 июня опубликовал видео, на котором неизвестный парень занимается актом вандализма на фонарном столбе.
 

Тэги:  харьков, вандалихм
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