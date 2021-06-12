12.06.2021 20:13

В Харькове задержали зеленовласого вандала, который разрисовал фонарный столб (ВИДЕО)

Коммунальные службы Харькова и силовики сработали на твердую "пятерку".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области. По словам правоохранителей, 12 июня в социальных сетях распространили видео, на котором видно, как молодой человек маркером разрисовывает фонарный столб рядом с Харьковским национальным академическим театром оперы и балета. Такое поведение правоохранители оценили как недопустимое и имеющее за собой юридические последствия.

Уже через несколько часов патрульные разыскали мужчину. Полицейские опросили правонарушителя и составили на него административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП. В дальнейшем материалы будут переданы в суд.

В свою очередь коммунальные службы города также сработали оперативно. В течение короткого времени все "художества" молодого человека были смыты.

Напомним, РЕДПОСТ 12 июня опубликовал видео , на котором неизвестный парень занимается актом вандализма на фонарном столбе.