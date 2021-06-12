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12.06.2021  22:49   

Избивший девушку парень планирует помириться с потерпевшей стороной

Оперативники разыскали парня на одной из улиц микрорайона Новые Дома. Сейчас он вместе с отцом находится в отделе полиции и предоставляет объяснение события.

Семья несовершеннолетнего бойца надеется помириться с пострадавшей девушкой. Новости Харькова
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно в областной полиции.
 
Напомним,  11 июня в 19:21 в полицию поступило сообщение от жительницы Слободского района о том, что ее 14-летнюю дочь избили. Соответствующее видео было опубликовано в харьковских пабликах. Полицейские установили личность обидчика потерпевшей, им оказался 16-летний юноша. 
 
По словам правоохранителей, оперативники разыскали парня вечером 12 июня. Сейчас он вместе с отцом находится в отделе полиции и дает показания по произошедшему. По данным следствия, парень искренне раскаивается в том, что сделал. Отец надеется примириться с семьей избитой девушки.
 
Сведения о уголовный проступок внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 12 июня следователи переквалифицировали уголовное преступление на ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
 
Тэги:  харьков, избил девушку
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