13.06.2021 00:10

В Харькове проходят гонки дронов и автомоделей (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В субботу и воскресенье в Харькове проводятся этап чемпионата Украины по дрон-рейсингу «UADR Challenge» и соревнования шоссейно-кольцевых автомоделей и drift-моделей на радиоуправлении «Kharkiv RC challenge 2021».



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Как сообщает сайт РЕДПОСТ, на арт-заводе «Механика» 12 и 13 июня проходят соревнования техники, управляемой пилотами на расстоянии - дронов и автомоделей.



В субботу, 12 июня, прошли квалификационные соревнования, а в воскресенье, 13 июня, с 11-00 все желающие смогут вживую понаблюдать финальные заезды и полеты.



Подробнее о этапе чемпионата Украины по дрон-рейсингу «UADR Challenge» и соревнованиях шоссейно-кольцевых автомоделей и drift-моделей на радиоуправлении «Kharkiv RC challenge 2021».

Фотогалерея