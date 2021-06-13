В Харькове проходят гонки дронов и автомоделей (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В субботу и воскресенье в Харькове проводятся этап чемпионата Украины по дрон-рейсингу «UADR Challenge» и соревнования шоссейно-кольцевых автомоделей и drift-моделей на радиоуправлении «Kharkiv RC challenge 2021».
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
Как сообщает сайт РЕДПОСТ, на арт-заводе «Механика» 12 и 13 июня проходят соревнования техники, управляемой пилотами на расстоянии - дронов и автомоделей.
В субботу, 12 июня, прошли квалификационные соревнования, а в воскресенье, 13 июня, с 11-00 все желающие смогут вживую понаблюдать финальные заезды и полеты.
Подробнее о этапе чемпионата Украины по дрон-рейсингу «UADR Challenge» и соревнованиях шоссейно-кольцевых автомоделей и drift-моделей на радиоуправлении «Kharkiv RC challenge 2021».
Будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.
Выходные будут теплыми, но с «мокрыми» сюрпризами.
С 2005 года в одну из суббот июня отмечается День вязания на публике. В 2021 году он выпадает на 12 июня.
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