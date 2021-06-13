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13.06.2021  00:10   

В Харькове проходят гонки дронов и автомоделей (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В субботу и воскресенье в Харькове проводятся этап чемпионата Украины по дрон-рейсингу «UADR Challenge» и соревнования шоссейно-кольцевых автомоделей и drift-моделей на радиоуправлении «Kharkiv RC challenge 2021».

Соревнования спортивных дронов в Харькове
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Как сообщает сайт РЕДПОСТ, на арт-заводе «Механика» 12 и 13 июня проходят соревнования техники, управляемой пилотами на расстоянии - дронов и автомоделей.

 В субботу, 12 июня, прошли квалификационные соревнования, а в воскресенье, 13 июня, с 11-00 все желающие смогут вживую понаблюдать финальные заезды и полеты.

Подробнее о этапе чемпионата Украины по дрон-рейсингу «UADR Challenge» и соревнованиях шоссейно-кольцевых автомоделей и drift-моделей на радиоуправлении «Kharkiv RC challenge 2021».

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Тэги:  дрон, автомодель, гонки, соревнования, арт-механика, харьков, терехов
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