13.06.2021 07:00

Праздник тех, кто нас одевает: события 13 июня

По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.

Праздник был учрежден в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР и плавно перенесся в календарь украинских праздников.



Легкая промышленность, несомненно, одна из самых близких к потребителю и покупателю отраслей промышленности.



Основными подотраслями легкой промышленности традиционно называют текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную промышленности, а также производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов.

В этот день...



В 1373 году Англия и Португалия подписали договор о союзе (старейший в мире).



1773 – родился Томас Юнг, английский ученый физик, астроном и востоковед. Юнг разработал волновую теорию света, открыл явление интерференции (и дал ему это название), занимался расшифровкой египетских иероглифов со знаменитого розеттского камня (прочел 30 из них).

1812 – родился Измаил Иванович Срезневский (1812-1880) - филолог-славист, этнограф, палеограф, один из самых известных выпускников Харьковского университета.



1825 – нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно заплатить долг в 15 долларов, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого пластинчатый замочек («приемничек») для кончика иглы. И тут же продал права на свое изобретение за 400 долларов. В Россию такие булавки, по-видимому, попали не из Америки, а из Англии, поскольку называть их здесь стали «английскими».



1857 – в Лондоне Герцен выпустил первый номер журнала «Колокол», первого русского оппозиционного издания.



1831 – родился Джеймс Максвелл, английский физик, один из родоначальников статистической физики и классической электродинамики.



1893 – американец Томас Стюарт запатентовал швабру в виде пучка веревок. Придумал молодой человек свое изобретение не от хорошей жизни, а для того, чтоб облегчить себе работу по уборке. Первоначальный вариант инвентаря для мытья полов представлял собой предмет одежды, закрепленный на конце палки.



1917 – провозглашение «автономной Украины». Украинская Центральная Рада учредила Генеральный секретариат, назначаемый Радой.



1920 – почтовой службой Соединенных Штатов принято правило, запрещающее отправку детей посылками.



1923 – родился Михаил Пуговкин, советский и российский киноактер («Девчата», «Иван Васильевич меняет профессию», «Спортлото-82»).



1940 – родился Гойко Митич, югославский киноактер, «индеец» в фильмах студии DEFA.



1942 – президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании Управления стратегических служб – позже ставшего Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.



1943 – родился Малкольм Макдауэлл (наст. имя Малком Джон Тейлор), английский актер театра и кино («Калигула», «Цареубийца», «Заводной апельсин»).



1946 – родился Игорь Старыгин (ум. 2009), советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России («Д’Артаньян и три мушкетера», «Государственная граница», «Адъютант его превосходительства», «Доживем до понедельника» и др.).



1953 – родился Тим Аллен, американский актер, обладатель именной звезды на Голливудской аллее славы.



1955 – в СССР опубликовано сообщение об открытии ставшего знаменитым месторождения алмазов в Якутии – кимберлитовой трубки «Мир».



1957 – родился Ринат Дасаев, советский футболист (вратарь), один из лучших голкиперов мира 1980-х годов.



1958 – родился Сергей Маковецкий, советский и российский актер («Брат-2», «12», «Поп»).



1961 – в Калуге Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент здания первого в мире музея космонавтики.



1966 – Папа Римский Павел VI отменил «Индекс запрещенных книг», введенный папой Павлом IV еще в 1557 году.



1966 – родился Григорий Перельман, российский ученый-математик, доказавший Гипотезу Пуанкаре.



1967 – родился Александр и Валерий Пономаренко, братья-юмористы.



1981 – родился Крис Эванс, американский актер, сыгравший капитана Америку в кинокомиксах «Первый мститель» и «Мстители».



1983 – американский космический зонд «Пионер-10» пересек орбиту Нептуна и стал первым творением человека, покинул пределы Солнечной системы.

1983 – поступили в продажу первые мобильные телефоны. Устройство под названием Dynatac 8000x производства компании Motorola весило почти 800 г, а его длина составляла 33 см.



1986 – родились Мэри-Кейт и Эшли Олсен, американские актрисы-близнецы.



Именины отмечают: Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман, Филипп.