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19.10.2021  11:00   Рита Парфенова

Covid-19 в Харькове: сколько больных выявлено за сутки

881 проложительный тест на коронавирус официально зарегистрировали в Харькове в понедельник, 18 октября.

Коронавирус в Харькове: статистика на 19 октября 2021 года

Всего за последние сутки в Харькове и области диагностировали 1412 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 188 645 человек.

Всего выздоровело 158 388 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 25 890 человек.

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За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1041 человека (в том числе 881 жителя города Харькова).  105 человек заболело в Чугуевском районе, 96 – в Изюмском, 95 – в Купянском, 35 – в Богодуховском, 33 – в Лозовском, 7 – в Красноградском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 19 октября 2021 года.

Напомним, 823 случая заражения коронавирусом диагностировали за сутки 17 октября в Харькове.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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