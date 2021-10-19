19.10.2021 11:15

ІТ-бизнесмен Удянский рассказал, какой мэр нужен Харькову

Николай Удянский, входящий в пятерку самых богатых людей Харькова, рассказал о том, как городу сохранить позитивный вектор развития.

Известный харьковский предприниматель Николай Удянский, занимающийся инвестициями в IT сферу, призвал всех харьковчан принять участие в голосовании на выборах мэра 31 октября 2021 года и выразить свою активную позицию.

“Я призываю всех харьковчан прийти и проголосовать за своего кандидата, за того, кто по их мнению сделает Харьков еще более современным, технологичным, процветающим европейским городом", – заявил бизнесмен.

По его словам, главным приоритетом для него является сбережение того вектора развития Харькова, который сформировался под многолетним руководством Геннадия Кернеса. Продолжение этой политики один из наиболее известных харьковских предпринимателей связывает с фигурой Игоря Терехова.

"На мой взгляд, нынче Харькову нужен мэр Терехов. Он знает в городе все ниточки, все механизмы, он понимает, что и как в городе работает и продолжает курс Геннадия Кернеса", - подчеркнул Удянский.

Одновременно с этим он отметил, что сам сам в любом случае продолжит развивать инициированные им проекты и вкладывать деньги в развитие родного города.

Ранее политолог Евгений Карасев рассказал о том, что Игорь Терехов является фаворитом харьковчан на выборах с большим отрывом от конкурентов, а на смену Добкину среди оппозиционных политиков уверенно движется Евгений Мураев.