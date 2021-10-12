12.10.2021 17:46

У Терехова есть шансы победить в первом туре, — Карасев

Игорь Терехов является фаворитом харьковчан на выборах с большим отрывом от конкурентов, а на смену Добкину среди оппозиционных политиков уверенно движется Евгений Мураев.

Об этом заявил политолог Вадим Карасев, комментируя свежие данные социологической группы «Рейтинг», обнародованные 11 октября.

«Электоральные оценки накануне выборов – все в пользу Терехова. Он является лидером в оценке доверия/недоверия (53%/37%), лидером в оценке работы (довольны его деятельностью 59%). И рейтинг его как кандидата в октябре показал 57% – то есть, фактически приблизился к результатам Кернеса на прошлогодних выборах (60%)», – отметил Карасев.

При этом политолог подчеркнул большой разрыв между Тереховым и его ближайшим конкурентом согласно соцопросу. Карасев считает, что позиции Добкина в Харькове ослабевают, а его нишу постепенно занимает Евгений Мураев.

«У Михаила Добкина двукратное отставание от Терехова – только 27% поддержки. Еще одна тревожная тенденция для Добкина: в рейтинге недоверия он обогнал Фельдмана.

На фоне невысоких результатов Добкина растет интерес к Мураеву. Хотя Мураев не баллотируется на выборах, у него ядро сторонников 15% (у Добкина число твердых сторонников 9%). Мураев показывает потенциал на будущие электоральные кампании.

Если сохранятся эти тенденции – растущий рейтинг Терехова и нисходящие рейтинги конкурентов – то у Терехова есть все шансы победить уже 31 октября. На данный момент интрига как раз в том, что второго тура может и не быть», – заявил Карасев.

Напомним, согласно последнему исследованию группы «Рейтинг», 63% опрошенных харьковчан ожидают, что новым мэром станет Игорь Терехов. Только 14% участников опроса считают, что Добкин имеет шансы победить.

Напомним, ранее мы писали о том, что Игорь Терехова, по мению эксперта, является очевидным фаворитом выборов в Харькове