12.10.2021 17:15 Дмитрий Колоней

Е-больничные: что изменилось в оформлении, жизни сотрудников и начальства

Главное изменение от введения э-больничных, конечно, отсутствие всей бумажной волокиты.



Фото из открытых источников

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , с недавних пор все документы по больничным можно скачать из кабинета одним файлом.

Анна Харченко, заместитель начальника управления страховых выплат и материального обеспечения, начальница отдела материального обеспечения исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины рассказала, какие позитивные изменения несут в себе е-больничные, а что из процедуры оформления останется прежним.

Позитивные изменения заключаются в том, что коммуникация между начальником и подчинённым станет проще. Сотруднику больше не нужно собирать кипу бумажных подтверждений болезни и нести на работу. Все находится в личном кабинете.

А вот неизменными остались следующие моменты:

Процесс назначения материального обеспечения; Форма заявления-расчета для оформления выплат.

«Сама процедура, а также сроки остались такими же, исключая приобретения больничным статуса "выдан". Начинать работать с е-больничным и назначать по ним материальное обеспечение стоит только через семь дней после даты его закрытия - это определено в приказе Минздрава от 17.06.2021 No 1234 (в ред. Приказа Минздрава от 28.09.2021 No 2086) », — отмечает Анна Харченко.

ВАЖНО: Из-за особенностей заполнения заявления-расчета нельзя сочетать бумажные и электронные больничные листы.

Также стоит понимать, что диджитализация требует внимательного отношения к персональным данным. Чтобы не получать ошибки во время оформления е-больничного, нужно оповещать работодателя и врача о смене фамилии, номера и т.д.

Напомним, ранее мы писали о механизме создания и работы с электронными больничными.