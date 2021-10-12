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12.10.2021  17:15   Дмитрий Колоней

Е-больничные: что изменилось в оформлении, жизни сотрудников и начальства

Главное изменение от введения э-больничных, конечно, отсутствие всей бумажной волокиты.


Фото из открытых источников
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, с недавних пор все документы по больничным можно скачать из кабинета одним файлом.
 
Анна Харченко, заместитель начальника управления страховых выплат и материального обеспечения, начальница отдела материального обеспечения исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины рассказала, какие позитивные изменения несут в себе е-больничные, а что из процедуры оформления останется прежним.
 
Позитивные изменения заключаются в том, что коммуникация между начальником и подчинённым станет проще. Сотруднику больше не нужно собирать кипу бумажных подтверждений болезни и нести на работу. Все находится в личном кабинете.
 
А вот неизменными остались следующие моменты:
  1. Процесс назначения материального обеспечения;
  2. Форма заявления-расчета для оформления выплат.
«Сама процедура, а также сроки остались такими же, исключая приобретения больничным статуса "выдан".  Начинать работать с е-больничным и назначать по ним материальное обеспечение стоит только через семь дней после даты его закрытия - это определено в приказе Минздрава от 17.06.2021 No 1234 (в ред. Приказа Минздрава от 28.09.2021 No 2086) », — отмечает  Анна Харченко.
 
ВАЖНО: Из-за особенностей заполнения заявления-расчета нельзя сочетать бумажные и электронные больничные листы.
 
Также стоит понимать, что диджитализация требует внимательного отношения к персональным данным. Чтобы не получать ошибки во время оформления е-больничного, нужно оповещать работодателя и врача о смене фамилии, номера и т.д.
 
Напомним, ранее мы писали о механизме создания и работы с электронными больничными.
 

 

Тэги:  е-больничные, украина, харьков, оформление
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