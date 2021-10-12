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12.10.2021  16:39   Дмитрий Колоней

Трасса в дыму: Под Харьковом машины едут вслепую (видео)

О крупном возгорании в пригороде Харькова сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харковом у Мерефы  - пожар - полыхает сухостой вдоль трассы. Ситуация критическая, ввиду того, что дорогу затянул густой дым. 

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Задымленность  столь сильная, что машины едут практически вслепую. Огнеборцы уже прибыли и приступили к ликвидации пожара. 

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Напомним, ранее мы писали о том, как сжигание травы чуть не унесло жизнь 18-летнего парня под Харьковом.

Тэги:  пожар, дым, харьков, трасса, едут вслепую
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