Трасса в дыму: Под Харьковом машины едут вслепую (видео)

О крупном возгорании в пригороде Харькова сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харковом у Мерефы - пожар - полыхает сухостой вдоль трассы. Ситуация критическая, ввиду того, что дорогу затянул густой дым.
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Задымленность столь сильная, что машины едут практически вслепую. Огнеборцы уже прибыли и приступили к ликвидации пожара.
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Напомним, ранее мы писали о том, как сжигание травы чуть не унесло жизнь 18-летнего парня под Харьковом.
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