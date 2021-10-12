12.10.2021 16:39 Дмитрий Колоней

Трасса в дыму: Под Харьковом машины едут вслепую (видео)

О крупном возгорании в пригороде Харькова сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харковом у Мерефы - пожар - полыхает сухостой вдоль трассы. Ситуация критическая, ввиду того, что дорогу затянул густой дым.

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Задымленность столь сильная, что машины едут практически вслепую. Огнеборцы уже прибыли и приступили к ликвидации пожара.

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Напомним, ранее мы писали о том, как сжигание травы чуть не унесло жизнь 18-летнего парня под Харьковом.