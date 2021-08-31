31.08.2021 11:48 Рита Парфенова

Сжигание травы чуть не унесло жизнь 18-летнего парня под Харьковом (фото)

Причиной клинической смерти молодого человека стало отравление угарным газом.

Вечером 30 августа 18-летний парень пытался самостоятельно потушить пожар на поле с выкошенной пшеницей в Лозовском районе и получил отравление угарным газом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф



Когда бригада экстренной медпомощи ЭМП 2406 в составе фельдшера Артема Стада, медсестры Галины Моргун и водителя Александра Тимошенко госпитализировали пострадавшего в больницу, у парня остановилось сердце и наступила клиническая смерть.

Благодаря высокопрофессиональным действиям молодого человека «вернули» к жизни. После восстановления сердечно-легочной деятельности, пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.



Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, только прошедшие сутки, 30 августа, поступило 56 сообщений о возгорании сухостоев на Харьковщине. Общая площадь пожаров составила более 53 гектаров.

Ранее РЕДПОСТ писал об успешной реанимации 65-летнего жителя Харьковского района, у которого после укуса шершня развился анафилактический шок и наступила клиническая смерть.