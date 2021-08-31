Сжигание травы чуть не унесло жизнь 18-летнего парня под Харьковом (фото)

Причиной клинической смерти молодого человека стало отравление угарным газом.
Вечером 30 августа 18-летний парень пытался самостоятельно потушить пожар на поле с выкошенной пшеницей в Лозовском районе и получил отравление угарным газом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
Когда бригада экстренной медпомощи ЭМП 2406 в составе фельдшера Артема Стада, медсестры Галины Моргун и водителя Александра Тимошенко госпитализировали пострадавшего в больницу, у парня остановилось сердце и наступила клиническая смерть.
Благодаря высокопрофессиональным действиям молодого человека «вернули» к жизни. После восстановления сердечно-легочной деятельности, пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, только прошедшие сутки, 30 августа, поступило 56 сообщений о возгорании сухостоев на Харьковщине. Общая площадь пожаров составила более 53 гектаров.
Ранее РЕДПОСТ писал об успешной реанимации 65-летнего жителя Харьковского района, у которого после укуса шершня развился анафилактический шок и наступила клиническая смерть.
Темой дня станут деньги и все, что с ними связано. Любые игры с финансами сегодня не приветствуются. Даже поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами.
Лето прощается с нами дождем - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Дождь, местами с грозой, градом, шквалы.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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