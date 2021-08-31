31.08.2021 11:53

Почему Добкин поздравил Донецк и забыл про Харьков в День города?

Общественный активист Сергей Ряполов прокомментировал недавние провалы штаба Добкина.

Михаил Добкин, считающийся претендентом на выборах мэра Харькова, не поздравил харьковчан с Днем города на своих официальных страницах в соцсетях. Это заметил активист Сергей Ряполов.

«На своей личной странице Михаил Добкин так и не поздравил харьковчан с днем города. Вот прошла неделя, он так и не сподобился. Он чем-то был занят в Киеве с 22 по 25 августа.

И только киевские PR-технологи в 18:00 23 августа вспомнили, что в Харькове отмечают День города и разместили пост на страничке общественного движения”, - обратил внимание Ряполов на то, что претендент на пост мэра так и прошел мимо главного праздника Харькова.

При этом, на своей странице Добкин почему-то поздравил 29 августа с Днем города оккупированный Донецк.

Закончив свои неотложные дела в Киеве и вернувшись в Харьков, Михаил Добкин, по приглашению Александра Фельдмана, отправился на рынок Барабашово.

“25 августа Михаила Добкина на рынок Барабашово вытащил Александр Фельдман, и тут же пожалел, т.к. на вопрос будет ли он строить дорогу Кернеса или заморозит проект в угоду торговцам, отвечать побоялся. После чего между Добкиным и Фельдманом появилось недопонимание, и похоже

Добкин в лице Фельдмана потерял последнего члена команды”, - так Ряполов прокомментировал визит Добкина на крупнейший рынок Харькова. Кстати, наружная реклама Михаила Добкина, последние несколько месяцев размещавшаяся на территории “Барабашово”, уже демонтирована.

Общественный активист предполагает, что избирательная кампания Добкина превращается в тонущий корабль, что осознают уже и сотрудники его штаба. Видя нежелание кандидата заниматься собственными выборами, они тоже относятся к работе спустя рукава.