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31.08.2021  11:30   

Харьковская область остается в лидерах по темпам вакцинации

Харьковская область продолжает быть в лидерах по количеству вакцинированных в Украине.

Вакцинация в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней. 
 
Отмечается, что по состоянию на 31 августа в Харьковской области использовали 570 268 доз вакцины от COVID-19, за сутки 11 912.
 
Первую дозу вакцины получили 350 520 жителей области, за сутки 4340. Вторую дозу вакцины получили 219 748, за сутки 7572 жителя области.
 
Всего по территории страны работают 982 мобильных пункта вакцинации,  2 899 прививочных пункта и 330 центров вакцинации. 
 
Всего в Украине насчитывается более 9 миллионов вакцинированных граждан первой либо второй дозой вакцины.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о 7 умершых за сутки в Харьковской области от COVID-19.
 
Источник:   Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней
 Тэги:  харьков, вакцинация
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