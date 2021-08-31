31.08.2021 11:16

Кому мешают мини-парки и игровые зоны в Харькове?

Яркие, современные, многофункциональные. Такими формами наполняют новые мини-парки во дворах Харькова.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , только в 2021 году из 40 запланированных мини-парков уже открыто около 30. Но уже после открытия каждый из них успел пострадать от рук вандалов. Их ломают и днем и ночью.

"Эти комплексы имеют ограничения по возрасту, это всё понятно. Если спортивная часть - пожалуйста, от мала до велика. Если детский комплекс то, будьте добры, 10-12 лет и вес соответственно максимальный. Соответственно, приходят люди не задумываются об этом и эксплуатируют их как хотят, когда им хочется, под какими угодно углами. Ввосьмером, вдвоём - не важно. И не один из этих элементов не предусматривает такую нагрузку. Хотя, предел прочности у него максимальный, это детский комплекс и он должен подразумевать под собой безопасность. Это продолжается в любом районе, абсолютно в любом, абсолютно в любой локации. Это просто несёт характер как волна", - отметил заместитель начальника Управления экологии и благоустройства г. Харькова Евгений Пасенов.

По его словам, мобильные бригады коммунальщиков не успевают их ремонтировать. На заявки они выезжают ежедневно. И это не гарантийный ремонт, а чистой воды вандализм. Как же решить этот вопрос, здесь коммунальщики видят два решения. Одно из них - это культурное воспитание.

Он также отметил, что фактическое уничтожение игровых зон ведётся на глазах многих людей, которые, в свою очередь, ведут видеосъемку и не делают вандалам никаких замечаний.

"Я понимаю, когда сидит одна мама и делать ей замечание как минимум не безопасно. Но, когда это сидит компания и наблюдает за другой компанией, которая при них же осуществляет такие же действия, но мне кажется, что это не корректно. А потом в соцсетях все пишут, что некачественно выполнен ремонт, не качественное поставленное оборудование. Всё оборудование лицензионное, под всё оборудование есть сертификаты. И мы знаем этих производителей, город Харьков знает этих производителей, потому что мы достаточно много ставим этого оборудования. И второй момент. Хотелось бы видеть патрульных, особенно в вечернее время, чтобы они не просто проезжали, а может и просто - люди увидят правоохранителей и задумаются! Хотелось чтобы, чтобы они выходили и смотрели, какая обстановка во дворах, парках и скверах, потому что у нас есть достаточно большие локации. Город в состоянии охранять большие парк и скверы, но не в состоянии охранять локации внутри дворов, потому что это будет достаточно большая нагрузка на бюджет. И для этого есть правоохранительные органы, хотелось бы какого-то отклика и оттуда увидеть!

Ранее РЕДПОСТ разбирались в вандализме по-харьковски , кто и зачем ломает зоны-отдыха в Харькове.

Фотогалерея