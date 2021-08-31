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31.08.2021  10:55   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 31 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли семь человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 144 новых случая заражения коронавирусом.

116 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 31 августа составляет 152 031 человек.

Из них:

  • 3 680 летальных случаев (за последние сутки умерло 7 человек);
  • 146 236 человек выздоровели (за сутки выздоровели 69 человек);
  • 2 115 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 68 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 120 – жители Харьковского района (в том числе 116 харьковчан);
  • 13 – Чугуевского;
  • 6 – Красноградского;
  • 2 – Купянского;
  • 2 – Лозовского;
  • 1 – Изюмского.


Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 августа.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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