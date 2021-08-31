Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 31 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли семь человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 144 новых случая заражения коронавирусом.
116 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 31 августа составляет 152 031 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 августа.
Темой дня станут деньги и все, что с ними связано. Любые игры с финансами сегодня не приветствуются. Даже поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами.
Лето прощается с нами дождем - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Дождь, местами с грозой, градом, шквалы.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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