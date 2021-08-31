31.08.2021 10:55 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 31 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли семь человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 144 новых случая заражения коронавирусом.



116 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 31 августа составляет 152 031 человек.



Из них:

3 680 летальных случаев (за последние сутки умерло 7 человек);

146 236 человек выздоровели (за сутки выздоровели 69 человек);

2 115 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 68 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

120 – жители Харьковского района (в том числе 116 харьковчан);

13 – Чугуевского;

6 – Красноградского;

2 – Купянского;

2 – Лозовского;

1 – Изюмского.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 августа.