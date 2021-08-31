31.08.2021 10:45

Харьков ждет товарный бум от отечественных производителей

С 3 по 5 сентября на главной площади города будет проходить ярмарка, посвященная Дню предпринимателя.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Харькова.

Участие в ярмарке примут более 50 предпринимателей разной формы хозяйственности.

На мероприятии можно будет отведать продукцию различных производителей Харьковщины. Также гороржане смогут приобрести детскую и взрослую одежду от производителей.

Дополнительно на мероприятии будет работать Харьковский областной центр занятости, у посетителей ярмарки будет возможность подать резюме на трудоустройство и получить важные советы для дальнейшего трудоустройства.

Напомним, 1 сентября в Харькове проведут грандиозный общегородской праздник в честь начала нового учебного года.