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31.08.2021  10:45   

Харьков ждет товарный бум от отечественных производителей

С 3 по 5 сентября на главной площади города будет проходить ярмарка, посвященная Дню предпринимателя.

В Харькове пройдет ярмарка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Харькова.
 
Участие в ярмарке примут более 50 предпринимателей разной формы хозяйственности.
 
На мероприятии можно будет отведать  продукцию различных производителей Харьковщины. Также гороржане смогут приобрести детскую и взрослую одежду от производителей.
 
Дополнительно на мероприятии будет работать Харьковский областной центр занятости, у посетителей ярмарки будет возможность подать резюме на трудоустройство и получить важные советы для дальнейшего трудоустройства.
 
Напомним, 1 сентября в Харькове проведут грандиозный общегородской праздник в честь начала нового учебного года.
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков, ярмарка
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