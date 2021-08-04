04.08.2021 09:04

Область в огне: спасатели ликвидировали крупный пожар на поле

В Харьковской области в результате жаркой и сухой погоды продолжают возникать пожары на полях и лесных массивах.

Большая часть случаев происходит из-за легкомыслия некоторых граждан, которые, несмотря на предостережения спасателей, продолжают жечь сухостой на своих придомовых и прилегающих территориях.

4 августа поступило 10 сообщений о возгорании сухой травы, стерни, тростника, ветви, хвойной подстилки в лесах и на открытых территориях Харьковщины. Общая площадь этих пожаров - более 8 га.

Один из таких случаев произошел в Богодуховском районе. В селе Цаповка горела стерня на поле. Площадь горения составила 4,5 г. После двух часов борьбы с огнем спасателям удалось ликвидировать пожар.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз призывает граждан не допускайте сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигайте камыш, сухую траву и стерню, не позволяйте детям играть спичками и зажигалками.

Напомним, 21 июля в Купянском районе произошел пожар на поле с пшеницей . Благодаря местным жителям удалось избежать большой трагедии.