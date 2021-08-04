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04.08.2021  09:04   

Область в огне: спасатели ликвидировали крупный пожар на поле

В Харьковской области в результате жаркой и сухой погоды продолжают возникать пожары на полях и лесных массивах.

Поле стерни сгорело под Харьковом
 
Большая часть случаев происходит из-за легкомыслия некоторых граждан, которые, несмотря на предостережения спасателей, продолжают жечь сухостой на своих придомовых и прилегающих территориях.
 
4 августа поступило 10 сообщений о возгорании сухой травы, стерни, тростника, ветви, хвойной подстилки в лесах и на открытых территориях Харьковщины. Общая площадь этих пожаров - более 8 га. 
 
Один из таких случаев произошел в Богодуховском районе. В селе Цаповка горела стерня на поле. Площадь горения составила 4,5 г. После двух часов борьбы с огнем спасателям удалось ликвидировать пожар.
 
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз призывает граждан не допускайте сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигайте камыш, сухую траву и стерню, не позволяйте детям играть спичками и зажигалками.
 
Напомним, 21 июля в Купянском районе произошел пожар на поле с пшеницей. Благодаря местным жителям удалось избежать большой трагедии.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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