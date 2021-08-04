04.08.2021 08:21
Аварийное отключение воды в Харькове 4 августа. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Слободской район:
пр. Гагарина, 45-а (п. №3, стояк) до 18:00 4 августа.
ул. Плехановская, 147 (п. №1, стояк),
ул. Ньютона, 5-а, 7, 7-а,б, 8-а,
ул. Фонвизина, 13, 16-а, 18,
ул. Анадырская, 14 до 20:00 4 августа..
Киевский район:
ул. Рудика, 3 до 17:00 4 августа.
ул. Пушкинская, 36 (п. №3, стояк),
ул. Рудика, 3 (п. №3, стояк),
ул. Академика Проскуры, 5 (п. №4) до 20:00 4 августа.
Московский район:
ул. Героев Труда, 29 (п. №1, стояк) до 20:00 4 августа.
Немышлянский район:
ул. Танкопия (ч/с),
ул. Ньютона (ч/с),
ул. Шолохова (С.Горбани) (ч/с),
пр. Героев Сталинграда, 171, 171-а,б, 173, 173/2, 173-а, 175, 175-а,в, 177, 177-а, 179, 179-а,в, 181, 181-а, 183, 185, 185-а,б, 187, 189,
пр. Героев Сталинграда, 146, 146-а,б, 148, 148-а-г, 150, 150-б, 152, 152-а,б, 154, 154-а, 156,
пр. Петра Григоренко, 14, 23, 27, 31, 35, 37, 39, 41, 49, 51, 53, 55,
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1, 3, 3 (кор. №1,2), 3-а, 5, 5 (кор. №1-3), 7, 9, 11, 11/2, 13, 13/1, 13/2, 13-а, 15,
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 2, 2-а,б, 4, 4/1, 4-а, 6, 6-б, 8, 10, 12, 12/2, 12-а, 14, 14-а,б, 16, 16-а, 18, 20, 20, 20-а,
ул. Ньютона, 104, 107; 108; 110; 106, 133, 133-а-г, 135, 135-а, 137, 139, 139-а-г, 141, 143, 143-а,
ул. Ньютона, 132, 132-а, 134,
ул. Садово-Парковая, 2, 2-а, 4, 6, 8,
ул. Танкопия, 16, 18, 18-а, 20, 22, 22-б, 24, 24/3, 24-а, 26, 26-б, 28, 30, 32, 34,
ул. Маршала Федоренко, 10; 12; 16; 23,
проезд 3-й Петренковский (ч/с),
проезд 4-й Петренковский (ч/с),
ул. Краснодарская (ч/с) до 20:00 4 августа.
Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 17:00 4 августа.
Основянский район:
пер. Подольский (ул. Гамарника), 15 (п. №2) до 17:00 4 августа..; ул. Валдайская, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 4 августа.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 25 (п. №1) до 17:00 4 августа.ул. Петра Болбочана (Клапцова), 50 (спаренный стояк),
ул. Верхнеудинская (ч/с) до 20:00 4 августа.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 44 (п. №2, спаренный стояк),
ул. 23 Августа, 6 (п. №3, спаренный стояк),
ул. Мирная, 3, 3-а,б, 5, 7, 7-а,б, 9, 11 до 20:00 4 августа.
Напомним, 3 августа в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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