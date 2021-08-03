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03.08.2021  08:14   

Аварийное отключение воды в Харькове 3 июля. Список адресов

В части домов шести районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
 

Холодногорский район: 
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №3, стояк) до 17:00 3 августа;
ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №4, стояк) до 20:00 4 августа; 
пер. Чередниченковский, 7 (п. №8, стояк) до 22:00 4 августа.
 
Индустриальный район:
ул. Мохначанская, 79 (п. №3, стояк) до 17:00 3 августа; 
ул. Электровозная, 21 (п. №1) до 20:00 3 августа.
 
Киевский район:
ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк), 
ул. Валентиновская (Блюхера), 3-а (п. №3, стояк) до 20:00 3 августа.
 
Московский район:
ул. Героев Труда, 29 (п. №1, стояк) до 20:00 3 августа; 
пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №1, стояк) до 20:00 4 августа.
 
Новобаварский район:.
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 11 (п. №4) до 20:00 4 августа.
 
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 44 (п. №2, стояк), 
ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), 
ул. Сумгаитская, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 3 августа.
 

Напомним, 2 августа в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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