Аварийное отключение воды в Харькове 3 июля. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 2 августа Сегодня казаться в плену своих желаний и чувств будет гораздо легче обычного. Завести новое хобби, новых друзей, врагов или даже новый роман очень даже возможно.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 31 июля и 1 августа Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.