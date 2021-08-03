03.08.2021 09:09 Евгений Клочко

Снял на телефон - стал богаче: украинцам предлагают не ехать за границу, а зарабатывать деньги в стране

Так, Верховная Рада рассматривает законопроект, который позволит свидетелям нарушение правил дорожного движения, получить часть штрафа.

Как сообщает РЕДПОСТ , если закон все таки примут, то во избежание возможных фальсификаций с целью получения денег предлагается ввести уголовную ответственность за подделку доказательств. Также государство будет оплачивать все расходы, связанные с проведением экспертизы о достоверности доказательств.

Стоимость экспертизы фото и исследования звука или видеозаписи:

простой сложности - 1407 грн,

средней - 4688 грн,

сложной - 9870 грн.

Человек, который посчитает материалы дела сфабрикованными, может обжаловать и заявить о необходимости соответствующей экспертизы, но не оплачивая ее. Однако государство все равно взыщет деньги на ее проведение или с человека, который предоставил фальшивые доказательства, или с обжалователя, если материалы окажутся подлинными.

Напомним, в Харькове будет оборудовано камерами автоматической фиксации нарушений ПДД 11 проблемных мест. По информации патрульной полиции, места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.