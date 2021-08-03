Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Подожгла комнату из-за ссоры с матерью. Пожарные эвакуировали 6 жильцов дома
03.08.2021  09:36   

Подожгла комнату из-за ссоры с матерью. Пожарные эвакуировали 6 жильцов дома

В Индустриальном районе города в жилом доме произошел пожар, эвакуировали шесть человек

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 

2 августа около 14:48 спасателям поступило сообщение о пожаре в шестиэтажном доме, расположенном по улице Библика 37/8. Очагом возгорания стала квартира на  третьем этаже. В жилом помещении горели домашние вещи и мебель. 
 
Пожар Харьков: девушка подожгла квартиру после ссоры с матерью
 
Пожарные провели эвакуацию пяти жителей многоэтажки. Еще одного человека вынесли из очага возгорания, таким способом спасая ему жизнь.
 
Причина пожара, а так же сумма ущерба устанавливаются.
 
Позже в соцсетях появилась информация, что подожгла комнату девушка после ссоры со своей матерью. Отмечалось, что с девушкой был и ее 5-летний сын.
 
Напомним, ночью 6 июля спасатели ликвидировали пожар в частном двухэтажном здании на лице Белой Акации, 20/5.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
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