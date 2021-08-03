03.08.2021 09:36

Подожгла комнату из-за ссоры с матерью. Пожарные эвакуировали 6 жильцов дома

В Индустриальном районе города в жилом доме произошел пожар, эвакуировали шесть человек

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

2 августа около 14:48 спасателям поступило сообщение о пожаре в шестиэтажном доме, расположенном по улице Библика 37/8. Очагом возгорания стала квартира на третьем этаже. В жилом помещении горели домашние вещи и мебель.

Пожарные провели эвакуацию пяти жителей многоэтажки. Еще одного человека вынесли из очага возгорания, таким способом спасая ему жизнь.

Причина пожара, а так же сумма ущерба устанавливаются.

Позже в соцсетях появилась информация , что подожгла комнату девушка после ссоры со своей матерью. Отмечалось, что с девушкой был и ее 5-летний сын.

Напомним, ночью 6 июля спасатели ликвидировали пожар в частном двухэтажном здании на лице Белой Акации, 20/5.