03.08.2021 10:12 Евгений Клочко

Прибыл из России - посиди в самоизоляции: изменены в правилах пересечения границы и КПВВ

С 5 августа изменяются правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда, связанные с карантином.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Так, граждане Украины и иностранцы, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину, обязаны пройти 10-дневную самоизоляцию. Срок начинается через 72 часа с момента въезда на территорию Украины.

Данная норма не касается лиц, прибывших из России, Индии и находившихся на их территории более 7 дней в течение последних 14 дней. Для данной категории граждан срок самоизоляции составляет 14 дней.

Самоизоляция не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения государственной границы.

С полным перечнем категорий лиц, которые не подпадают под самоизоляцию, можно ознакомиться по ссылке

Напомним, 28 июля в Харькове открылись еще два центра массовой вакцинации против COVID-19