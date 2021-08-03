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03.08.2021  10:12   Евгений Клочко

Прибыл из России - посиди в самоизоляции: изменены в правилах пересечения границы и КПВВ

С 5 августа изменяются правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда, связанные с карантином.

Правила пересечения границы и КПВВ на въезд в Украину
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
 
Так, граждане Украины и иностранцы, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину, обязаны пройти 10-дневную самоизоляцию. Срок начинается через 72 часа с момента въезда на территорию Украины.
 
Данная норма не касается лиц, прибывших из России, Индии и находившихся на их территории более 7 дней в течение последних 14 дней. Для данной категории граждан срок самоизоляции составляет 14 дней.
 
Самоизоляция не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения государственной границы.
 
С полным перечнем категорий лиц, которые не подпадают под самоизоляцию, можно ознакомиться по ссылке.
 
Напомним, 28 июля в Харькове открылись еще два центра массовой вакцинации против COVID-19
 
Источник:   ГПСУ
 Тэги:  коронавирус, пересечение границы, карантин
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