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03.08.2021  10:59   

В Киеве нашли повешенным белорусского активиста Виталия Шишова

В одном из столичных парков обнаружили тело активиста с соседней страны.

Смерть Виталия Шишова: что известно
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной Полиции Киевской области. 2 августа глава организации Белорусского дома в Украине вышел на пробежку и пропал. 
 
А у же сегодня утром, 3 августа, Виталий Шишов сегодня был найден повешенным в столичном парке. Силовики не исключают, что суицид мог быть замаскированный под убийство.  В ходе оперативной работы просматриваются камеры видеонаблюдения, на которых мог быть Шишов. Также допрашиваются возможные свидетели, изъяты личные вещи, которые были при покойном. 
 
Друзья повешенного сообщают, что Виталий не раз замечал слежку за собой.  Не исключается ,что смерть может быть связанна с родом его деятельности – защита граждан Беларуси от непризнанного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
 
Национальная Полиция открыла уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины( умышленное убийство).
 
Стоит отметить, что Белорусский дом в Украине - это не коммерческая организация, главная цель которой - помощь людям, которые пострадали от режима Александра Лукашенко.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, полиция
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