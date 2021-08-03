03.08.2021 11:26

Пожароопасный период: Харьковская область продолжает гореть

Спасатели за сутки ликвидировали 33 пожара в экосистемах на территории Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Общая площадь пожаров составила более 12 гектаров. Возгорание сухой травы в большинстве случаев происходит из-за халатного обращения с огнем.

В частности 2 августа в районе 22:17 пожарным поступило сообщение о возгорании стерни в селе Сосновка Красноградского района. Общая площадь возгорания составила 20 тыс.квадратных метров. На ликвидацию стихии огнеборцам понадобилось около двух часов.

ГСЧС Украины в Харьковской области в который раз призывает не разводить огонь в условиях высокой пожарной опасности. Не разрешать детям играть со спичками и зажигалками.