Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пожароопасный период: Харьковская область продолжает гореть
03.08.2021  11:26   

Пожароопасный период: Харьковская область продолжает гореть

Спасатели за сутки ликвидировали 33 пожара в экосистемах на территории Харьковской области.

Пожар на полях в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Общая площадь пожаров составила более 12 гектаров. Возгорание сухой травы в большинстве случаев происходит из-за халатного обращения с огнем. 
 
Пожар на полях в Харьковской области
 
В частности 2 августа в районе 22:17 пожарным поступило сообщение о возгорании стерни в селе Сосновка Красноградского района. Общая площадь возгорания составила 20 тыс.квадратных метров. На ликвидацию стихии огнеборцам понадобилось около двух часов. 
 
ГСЧС Украины в Харьковской области в который раз призывает не разводить огонь в условиях высокой пожарной опасности.  Не разрешать детям играть со спичками и зажигалками. 
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал об пожаре на поле с пшеницей в Купянском районе.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.08 Криминал и происшествия Подожгла комнату из-за ссоры с матерью. Пожарные эвакуировали 6 жильцов дома 02.08 Криминал и происшествия Во время пожара в 9-этажке пострадал подросток (видео, фото) 02.08 Криминал и происшествия Под Харьковом в пепелище обнаружили труп хозяина сгоревшего дома
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 