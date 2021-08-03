03.08.2021 11:45

В Харькове пропал подросток с раненой губой

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 15-летнего жителя Змиевского района Харьковской области Николая Панкова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.

По словам правоохранителей, 2 августа около 16:00 несовершеннолетний ушел из отделения больницы в Харькове, где находился на стационарном лечении, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Его приметы: рост 169 см, худощавого телосложения, русые густые волосы. Особая примета - на верхней губе слева рана обработана зеленкой.

Был одет в серые брюки, бежевую однотонную футболку, светлые кеды.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваем, просим сообщить в Харьковский районного управления № 3 ГУНП в Харьковской области по телефонам: 0573377880, 0636318179 или «102» или другим удобным способом.

Напомним, что ранее мы писали о поиске родственников пожилого мужчины, страдающего расстройством памяти и доставленного в больницу.