03.08.2021 11:59

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 3 августа

По состоянию на 3 августа в Харькове, зарегистрировано 40 новых случаев заболевания коронавирусом.



Фото из открытых источников

Об этом РЕДПОСТ сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 149 562 случая заболевания COVID-19, 798 человек находятся под медицинским наблюдением, 145 158 пациентов выздоровели, 3 606 - умерли.

По состоянию на 3 августа, в области за сутки первой дозой вакцины привито 7 308 человек, второй дозой – 3 505. Всего с начала вакцинации сделано 348 457 прививок, 121 255 человек вакцинацию завершили.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 августа в Украине зафиксировано 827 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 254 361 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 52 981 человек умер, 2 187 703 - выздоровели.

Напомним, в Украине начат последний, 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором прививают всех желающих в возрасте от 18 лет.