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03.08.2021  12:11   Евгений Клочко

В Харькове показали, как ухаживают за памятниками (фото)

В Харькове активно следят не только за чистотой улиц и дворов, а и за памятниками.

В Харькове помыли Тараса Шевченко. Новости Харькова
 
Бригада СКП "Харьковзеленстрой" очищает от грязи и пыли один из главных символов города - памятник Т.Г. Шевченко. Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Вначале с помощью подъемника рабочих поднимают вверх, где под напором воды они убирают верхний слой пыли и грязи. После этого дополнительно насухо протирают статуи и мелкие детали. Такую работу проводят два раза в год. Все памятники в городе чистят после зимы и перед Днем города. 
 
В Харькове помыли Тараса Шевченко. Новости Харькова
 
Для того, чтобы охватить все памятники в различных районах города, нужно приблизительно две недели. Уже очищен памятник основателю Харькова казаку Харько на проспекте Науки, следующий на очереди памятник Воину-освободителю на 23 Августа и памятник независимости "Летящая Украина" на площади Конституции.
 
В Харькове помыли Тараса Шевченко. Новости Харькова
 
Стоит отметить, что в саду Шевченко также проходит регулярная помывка скамеек, фонтанов и дорожек. 
 
Тэги:  харьков, памятник
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